Kryptobörser skakar – bitcoin rasar

En botten nåddes sent i tisdags, under 17 200 dollar per bitcoin. Det är den lägsta noteringen hittills i år. Därefter stabiliserades kursen kring 18 500 dollar.

Kursnivån kan jämföras med den årshögsta noteringen i slutet av mars, då en bitcoin kostade nästan 48 000 dollar, och den historiska toppen på drygt 67 700 dollar per bitcoin hösten 2021.

Andra kryptovalutor – som ether, polkadot, avalanche och solana – följer med nedåt.