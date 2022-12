Internetrival fick lift med Space X-raket

London-baserade One Web har tidigare förlitat sig på ryska Sojuz-raketer, ett upplägg som sköts i sank av Ukrainakriget. Men i veckan sköt amerikanska Space X upp 40 nya satelliter till One Webs rymdinternetprojekt, via en Falcon-raket från Cape Canaveral i Florida.

One Webs satelliter är jämförbara med tvättmaskiner i storlek och byggs i samarbete med flygplanstillverkaren Airbus. Med det senaste tillskottet ska tjänsten kunna erbjuda bredband i hela USA och hela Europa, samt flera områden i bland annat Sydamerika och Afrika.

Massimiliano Ladovaz på One Web säger att marknaden "växer exponentiellt", så att det finns plats för alla aktörer.

Space X har sitt eget satellitnät, Starlink, som blivit omtalat just i Ukrainakriget. Satellittjänsterna möjliggör uppkoppling även i områden där mobilnäten slagits ut av krigföring. Abonnemangspriserna är dock fortfarande relativt höga, vilket gör att antalet kunder på mogna marknader som den svenska än så länge är litet.

Både Starlink och One Web lanserades 2019, och byggs fortfarande ut.