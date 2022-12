Elpriset mot nya höjder

I södra halvan av landet, elområde 4 och 3, landar måndagspriset i snitt en krona högre än under söndagen, på 4:55 kronor per kilowattimme, med enskilda toppar under ett antal timmar på cirka sex kronor. Det är inga rekord, runt månadsskiftet augusti/september var elen som mest uppe omkring 5:70 i Sydsverige i snitt över dygnet.

I Norrland, elområde 1 och 2, stiger dygnspriset från 2:62 kronor på söndagen till 3:14 kronor/kWh på måndagen, enligt prissättningen på elbörsen Nord Pool.

Fortsatt kallt väder, dåligt med vind och kärnkraft på reducerad fart, trycker upp prisbilden.

Ovanpå börspriset tillkommer elbolagens påslag, elskatt, moms och elnätsavgiften.