Ekonomisk oro kring Kinas covid-ändring

Tre år med nedstängningar, masstester och miljonstäder som satts i karantän verkar vara över. Kinesiska myndigheter har valt att lätta på sin nollcovidpolicy vilket betyder att bland annat regelverket om obligatoriskt masstestning och specifika karantänsanläggningar för smittade har slopats.

Konsekvensen har dock blivit omedelbar med ett kraftigt ökat antal smittade, under onsdagen uppgav landets hälsomyndighet att man tappat kontrollen över hur många i miljardbefolkningen som i nuläget är smittade.

Under press

Landets myndigheter har dock varit under press när en rad demonstrationer genomförts den senaste tiden. Dessutom har landets ekonomi påverkats radikalt. Nya bevis för detta presenterades på torsdagsmorgonen:

Detaljhandelsförsäljningen i november sjönk med 5,9 procent förra månaden jämfört med för ett år sedan, den värsta nedgången sedan maj.

Landets industriproduktion steg samtidigt med 2,2 procent, bara hälften så mycket som i oktober, medan arbetslösheten steg till 5,7 procent, något högre än marknadens prognos.

Myndigheterna hoppas att de lättade restriktionerna ska få fart på ekonomin igen, samtidigt som landets centralbank tros sänka styrräntan för att stimulera ekonomin ytterligare.

Alla är dock inte lika övertygade.

"Novembersiffrorna var under förväntningarna vilket pekar på en förvärrad nedgång. Ett stigande antal covid-infektioner kommer att ta bort något av den positiva påverkan i närtid", skriver Ting Lu, chefsekonom vid det japanska finansbolaget Nomura Holding i ett marknadsbrev och tillägger att "vägen fram för Kina kan fortfarande bli smärtsam och ojämn".

Ökar konsumtionen?

Även om lättnaderna i teorin skulle öppna för ökad konsumtion och ett lyft för exempelvis tjänstesektorn, lyfts frågetecken för om landets befolkning av rädsla för smittspridning inte alls kommer att röra sig ute i affärer och på restauranger. Industrisektorn bedöms också kunna påverkas utifrån av att stigande smittotal i teorin kan betyda stängda fabriker.

Världshälsoorganisationen WHO har uttryckt oro för vaccinationsgraden i Kina. USA har erbjudit vaccinationshjälp under vad som befaras kunna bli en kraftigt ökad smitta under vinterhalvåret, särskilt som det kinesiska nyåret väntar inom kort och att det traditionellt sett är den största reseperioden i landet.