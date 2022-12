Elpriserna under kronan efter jul

I elområde 3 och 4, det vill säga södra och mellersta Sverige, landar priset på 87 öre per kilowattimme.

Dagen före julafton låg priset i båda områdena på 1,86 kronor per kilowattimme.

I elområde 1 och 2, i norra Sverige, blir priset 76 öre/kWh. Före julhelgen låg det på knappt 88 öre.

Ovanpå börspriset på el tillkommer för konsumenten även elbolagens påslag, elskatt, moms och nätavgift.

Sammantaget kan december bli den dyraste elmånaden hittills för hushåll och företag. Det kommer att märkas när räkningarna ramlar in veckorna efter nyår.

Korta perioder har elpriset i södra Sverige under december legat på över 7 kronor per kilowattimme, men snittpriset i landet för december ligger på ungefär 3 kronor per kilowattimme - något över i syd och något under i norr.