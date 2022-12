Experter om bopriserna: det värsta kan vara över

Jonas Rosén, vd för Mäklarsamfundet:

1. Upp, ned eller stiltje, hur kommer bostadspriserna röra sig under 2023?

— Min gissning är att vi om ett år har sett en uppgång baserad på det stora flyttbehov som finns och är uppdämt i dag. Vi får nya jobb, skiljer oss och flyttar. Vi börjar nu se en tendens av balans där köpare och säljare möts och då kan det gå ganska fort.

2. Vilken enskild faktor kan bromsa priserna ännu mer?

— Om inflationen inte ger sig och vi får se ytterligare räntehöjningar så kommer vi få se ett tufft 2023.

3. Från politiskt håll har man flaggat för amorteringspaus. Blir det verklighet under nästa år?

— Som det låter nu så är många överens om att inte ge några lättnader. Med det som bakgrund tror jag att sannolikheten är ganska låg. Från Mäklarsamfundet vill vi i stället att man tittar över kreditlättnaderna i ett längre perspektiv, så att man gör ett långsiktigt beslut och inte det här hattandet.

4. Är det en bostadsbubbla som nu håller på att spricka?

— Jag tycker att man ska titta på siffrorna och vrida tillbaka klockan två år. Man kan konstatera att vi börjar närma oss de nivåerna. Med det som bakgrund tycker jag inte att det är en bubbla som spricker utan mer tillbaka till normala nivåer.

Hans Flink, försäljnings- och affärsutvecklingschef vid Svensk mäklarstatistik:

1. – Prisuppgångar eller nedgångar brukar börja med bostadsrättsmarknaden i Stockholm. Vi har nu sett att priserna där börjar att plana ut och jag tror inte vi kommer att se en prisuppgång under 2023 utan kommer kunna vara glada över en prisjämvikt.

2. – Arbetslösheten är värst, om det skulle bli en kraftig arbetslöshet där hushåll får sälja sina bostäder till vilket pris som helst. Vi har heller ingen hyresmarknad som fungerar och kan ta emot dessa säljare.

3. – Det är mycket möjligt att det blir ett frivilligt amorteringskrav där man låter konsumenter gå till sin bank och har det som möjlighet att undanta sig från reglerna.

4. – I Sverige är vi lite förskonade mot bubblor då vi inte har ägarlägenheter där man köper och äger 10–20 lägenheter som man hyr ut under goda år och sedan måste sälja under sämre år. Vi har höga prisnivåer, men tittar du på till exempel London är det fortfarande jättebilligt i Sverige.

Erik Holmberg, analytiker på Hemnet:

1. – När vi står här om ett år har det varit relativt stillastående. Marknaden tror på en nedgång men att det sedan vänder och till viss del stabiliserar sig. Det är dock en rad osäkerhetsnivåer.

2. – Jag skulle säga räntan. Vi klarar en högre arbetslöshet. En högre arbetslöshet är också ett tecken på att en högre räntenivå har till viss del "lyckats" och vi därmed får en lägre ränta.

3. – Jag tror att man kommer att införa någon form av paus. Visst, det är inflationsdrivande och det är väl argumentet mot det. Å andra sidan finns elbidragen som också är inflationsdrivande och det här är mera rättvist.

4. – Jag ser det inte som att vi haft en bostadsbubbla. Det vi såg under 2021 var en ökad efterfrågan på mer boyta (under pandemin). Det handlar om förändrade preferenser under en period. För att det ska vara en bostadsbubbla ska det finnas en form av spekulation eller liknande.