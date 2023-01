Elstöd till företag får tummen upp av Energimarknadsinspektionen

Svenska kraftnät kom den 4 januari med ett nytt omarbetat stöd till företagen om att få använda flaskhalsintäkter för att finansiera elstöd till näringsidkare och juridiska personer – ett stöd som nu alltså Energimarknadsinspektionen (EI) godkänner, enligt ett pressmeddelande.

"EI anser att Svenska kraftnäts modell, med ett tak i enlighet med kommissionens meddelande, är en rimlig och godtagbar avvägning som möjliggör en snabb hantering av utbetalningen av stödet, samtidigt som den inte strider mot syftet att stötta de kunder som drabbats särskilt hårt av höga elpriser", skriver myndigheten.

Elstöld: oklart när pengarna kan betalas ut

Det i höstas föreslagna elstödet för företag stötte på patrull sedan EI föreslagit ett lägre tak på den modell Svenska kraftnät tagit fram. Detta ansågs stå i strid med EU:s statsstödsregler varför förslaget drogs tillbaka av regeringen som gav Svenska kraftnät i uppdrag strax före jul att ta fram ett nytt stöd.

Det är fortfarande oklart när pengarna kan betalas ut.

Först ska förslaget även godkännas av EU-kommissionen. Det är heller inte beslutat om hur stödet ska betalas ut.

Taket för stöd till företag är satt till två miljoner

Stödet innebär att företag kan få 0,50 kronor per kilowattimme i elområde 3 och 0,79 kronor per kilowattimme i elområde 4, samt att stödet beräknas på den el som förbrukats under perioden från den 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022.

Det är samma nivåer som det stöd som hushåll kan få enligt det paket som presenterades i höstas. Taket för stöd till företag är satt till två miljoner euro, cirka 22 miljoner kronor.