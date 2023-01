Kursfall för storbank efter rapportmiss

JP Morgans intäkter på 35,57 miljarder dollar låg visserligen över marknadens förväntningar (34,3 miljarder dollar) men samtidigt har man fått göra reserveringar för kreditförluster på 2,3 miljarder dollar.

"Vi vet fortfarande inte de fullständiga konsekvenserna av den motvind som kommer från geopolitiska spänningar, och vi är fortsatt vaksamma och förberedda", förklarar vd:n Jamie Dimon beslutet att avsätta kapital för eventuella kreditförluster om låntagare inte kan betala räntor eller amorteringar på sina lån.

Dagens delårsrapport får banken att backa markant i förhandeln på New York-börsen och aktien är ned drygt fyra procent. I samma riktning går dessutom Wells Fargo, minus 3,3 procent, efter att bankens intäkter legat något lägre än marknadens förväntningar.

En tredje aktör, Bank of America, kunde samtidigt redovisa en högre vinst, 0:85 dollar per aktie, jämfört med marknadens förväntningar på 0:77 dollar per aktie liksom högre intäkter.