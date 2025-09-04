Nya regler för sjukskrivna – börjar gälla den 29 september

Nya regler kommer att träda i kraft från och med den 29 september, det meddelar Försäkringskassan.

Försäkringskassan redogör för att nya regler införs och kommer gälla alla sjukskrivna i Sverige.

Enligt statistiksidan Ekonomifakta var hela 633 101 svenskar sjukskrivna 2024.

Under senare år har fysiska sjukdomar och åkommor liksom psykisk ohälsa varit det som utgjort sjukskrivningarna. Det senare har med tiden blivit en allt större del av fler sjukskrivningar.

MISSA INTE: 3 sätt för att få barnbidraget att räcka längre

Nya regler hos Försäkringskassan

Annons

Från och med den 29 september kommer du som är sjukskriven behöva skicka in ett nytt läkarintyg liksom en ansökan om att förlänga sjukpenningen.

”Försäkringskassan förändrar sättet att ansöka om förlängd sjukpenning. Du behöver inte göra något förrän du fått ett meddelande från oss”, skriver Försäkringskassan på den egna hemsidan.

Foto: Oscar Olsson/TT

Det måste du göra från den 29 september

Det är helt enkelt ett nytt sätt för att kunna förlänga sjukskrivningen som nu tillämpas.

Enligt myndigheten kommer du, efter att du eller din läkare skickat in ett nytt läkarintyg, få ett meddelande från Försäkringskassan. I det framgår att du också måste göra en ny ansökan.

”Ansök genom en ny e‑tjänst på Mina sidor. Tjänsten guidar dig vidare med hjälp av information från ditt nya läkarintyg och din förra ansökan”.