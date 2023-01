Elpriset stiger på onsdag

I elområde 4 i södra Sverige stiger dagspriset i snitt till 1:07 kronor per kilowattimme (kWh), upp från tisdagens 70 öre. I elområde 3 – där Stockholm och Göteborg ingår – lyfter dagspriset till 1:03 kronor per kilowattimme från 70 öre.

Även i elområde 1 och 2 – norr om Dalälven – blir det högre elpriser på onsdag. Där stiger de till 83 öre per kilowattimme, från tisdagens 70 öre.

Under höglasttimmarna klockan 17-18 ligger timpriset på el på 1:81 kronor per kilowattimme i elområde 4 och 1:68 kronor per kilowattimme i elområde 3.

För norra Sverige toppar timpriset klockan 16-17 på 1:07 kronor per kilowattimme.

Ovanpå ovanstående prissättning på Nord Pool tillkommer för hushållen elbolagens påslag, elskatt, moms och elnätsavgift i storleksordningen 1:50 kronor per kilowattimme.