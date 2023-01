Rapport: Viktigt kunna döma chefer för "miljömord"

För att en ekocidlag skulle bli det femte brottet inom Romstadgan måste två tredjedelar av staterna som ratificerat Romstadgan stå bakom förslaget.

I dag ingår följande brott i Romstadgan:

Folkmord

Brott mot mänskligheten

Krigsbrott

Aggressionsbrott

Rapporten "Ecocide Law for an Economy within Planetary Boundaries" handlar om hur en internationell ekocidlag skulle kunna bidra till en cirkulär ekonomi.

Den har tagits fram av tankesmedjan The wellbeing economy alliance, Schumacher Institute och organisationen End ecocide Sverige, och finansierats av Svenska Postkodstiftelsen.

Källor: International criminal court, Jonas Roupé