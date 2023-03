Raseri mot Willys – kunderna hotar med att byta butik: "Ni borde skämmas"

Matpriserna stiger mer i Sverige än i andra länder i Europa. I februari blev livsmedel i snitt 21 procent dyrare, så mycket har priserna inte stigit sedan 1950-talet.

Här kan du läsa om varför matpriserna skenar mer i Sverige än andra länder.

Höjda matpriser skapar missnöje

De höjda priserna på mat har skapat debatt och missnöje. Nyheter24 har tidigare skrivit om den ilskna stämningen på Icas Facebooksida, där diskussionen under en bild på en tortelinigratäng handlade om allt annat än mat.

"Sänk era priser era iglar!" och "Blir roligt för er när fler kommer överge er när de noterar hur ni har nyttjat inflationen." var bara två av många sura kommentarer.

"Willys har blivit svindyra"

Även Willys kunder har börjat surna till, vilket märks på lågpriskedjans Facebooksida. Under de senaste posterna med erbjudanden om billiga varor, ramlar det in irriterade kommentarer.

"60:- för ett paket med flingor, är ju vansinnigt! Nej Willys har inte billigast mat det har Lidl än om sortimentet är något begränsat!"

”Schyssta priser” is the New ”Skyhöga priser”

"Willys har blivit svin dyra på sina varor. Borde kanske handla någon annan stans."

"Ni borde skämmas"

Andra kunder irriteras av vad de upplever som lockpriser.

"Lockpriser som inte finns i butik"

"Så djäkla nonchalant beteende."

Willys svar på kritiken om dyra priser

Johanna Eurén, som är kommunikationschef på Willys, bemöter kritiken i ett mejl till Nyheter24.

– Vi jobbar stenhårt på att säkerställa att vi har Sveriges billigaste matkasse, varje dag. Vi har höjt våra priser mindre än vad våra leverantörer har höjt priserna mot oss.

Här kan du läsa om Willys vd Thomas Evertssons stora löneökning.