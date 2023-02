Fortsatt boprisfall – med ett viktigt undantag

Januarisiffrorna från Svensk mäklarstatistik blev ännu ett dystert tecken för en redan hårt ansatt bostadsmarknad. I riket backade bostadsrättspriserna med en procent och under det senaste året ligger nedgången på tio procent. Lika dystert är det på villafronten där nedgången under januari var lika stor (en procent) medan priserna fallit tolv procent under ett år.

Mer anmärkningsvärt är dock att prisnedgången sedan toppen 2022 nu varat i tio respektive nio månader. Det är lika med en av de längsta perioderna någonsin om man går tillbaka till 2005 då Svensk mäklarstatistik började att föra utförligare statistik.

— Det är Lehmankraschen och eurokrisen med Grekland, säger Per-Arne Sandegren, analyschef, om tillfällen då det varit ännu sämre.

Ljus i tunneln?

Ett litet – men viktigt – trendbrott kan dock vara på gång. I centrala Stockholm steg priserna med en procent. Det är enda regionen i Sverige som visar en uppgång, men historiskt brukar det ha stor betydelse, vilket också bekräftas av Per-Arne Sandegren.

— Utvecklingen i centrala Stockholm har varit en liten indikator i konjunktursvängningar, oftast inleds det där och sedan följer resten av landet med, säger Per-Arne Sandegren.

Prisutveckling de senaste tre månaderna, procent.

Emma Holst, mäklare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och verksam på Kungsholmen i centrala Stockholm bekräftar också bilden av ett prislyft:

— För vår del har januari varit jättestarkt jämfört med december som var väldigt trögt med långa försäljningstider och många omvisningar. I januari hade vi mycket budgivningar och spekulanter på visningarna, säger hon till TT.

TT: Varför resonerar köpare annorlunda nu?

— Jag tror att det finns ett uppdämt behov, förra året skedde det betydligt färre försäljningar än tidigare. Det finns många som avvaktat och vill se var saker och ting tar vägen. Nu känner man att man förstår läget, den värsta oron har lugnat ned sig och att räntor och inflation bromsar in.

En hel del bedömer Emma Holst är spekulanter som också lockas av de nedtryckta priserna.

— De tänker: "priserna har gått ned, det är kanske nu man ska köpa?" Att pricka botten är det många som vill men det är precis som på börsen, väldigt svårt.

Tydlighet ett krav

Såväl så kallade acceptpriser som objekt som läggs ut som "kommande försäljningar" är trender som kommit tillbaka på försäljningssajter som Hemnet. Som mäklare handlar det också om att kunna hantera och vara tydlig inför säljarna, påpekar Emma Holst.

— I det här läget gäller det att våga vara uppriktig mot sina säljare vad bostaden faktiskt är värd. Man kan inte utlova guld och gröna siffror utan ska vara uppriktig.

TT: Men hur tas detta emot av kunder som plötsligt får se sin lägenhet minska i värde?

— Det är klart att det är tufft för många men det har varit så här under längre tid och då är det lättare att förstå.