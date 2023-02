Dyrare mat och råvarupriser gjorde dock att Arla ökade omsättningen förra året. Omsättningen på koncernnivå ökade med 23,2 procent till 13,8 miljarder euro jämfört med 11,2 miljarder euro under 2021.



"2022 dominerades av inflation och osäkerhet för både våra ägare och företaget. Trots denna utmanande miljö levererade vi goda resultat", säger Arlas styrelseordförande Jan Toft Nørgaard i ett pressmeddelande.

För den svenska delen av Arla ökade omsättningen 2022 med 11,4 procent till 1,6 miljarder euro jämfört med 1,4 miljarder euro 2021.

"Under andra hälften av 2022 reagerade både hushåll och företag allt kraftigare på den stigande inflationen. Försäljningsvolymerna gick ner och Arlas försäljning av produkter under strategiska varumärken minskade med totalt 3,9 procent under året", säger Arla Sveriges vd Kai Gyllström i pressmeddelandet.