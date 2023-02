Viktiga datumet för deklarationen närmar sig – så slipper du betala extra

Den 14 mars öppnar deklarationen digitalt på Skatteverkets hemsida och i appen. Senast den 2 maj måste din inkomstdeklaration ha kommit in till Skatteverket, men de uppmanar så många som möjligt att inte vänta så länge.

Liksom tidigare år sker den första utbetalningen av skatteåterbäring i början av april. Men inför deklarationen 2023 har Skatteverket genomfört en ändring.

Läs mer om ändringen i din deklaration som du måste ha koll på – för att få din återbäring innan påsk

Så undviker du extra räntekostnaden

Men redan innan deklarationen öppnas i mitten av mars finns det ett gäng viktiga datum att hålla koll på – inte minst för den som fick sitt slutskattebesked i december och hade skatt kvar att betala.

Om du räknar med en kvarskatt på mer än 30 000 kronor måste du nämligen se till att dessa pengar finns på Skatteverkets konto senast 13 februari, det vill säga nu på måndag.

"Ränta på belopp över 30 000 kr börjar räknas från och med den 14 februari 2023", skriver Skatteverket på sin hemsida.

Kostnadsräntan ligger på 1,25 procent och du kan betala in max 40 000 kronor per dygn till Skatteverket. Den som har kvarskatt kvar på under 30 000 får längre tid på sig. Då räcker det med att man gjort en inbetalning senast 4 maj.

Vad är kvarskatt – och varför får man det?

Om du betalat för lite skatt under året ska du betala in beloppet som saknas som kvarskatt. Det kan till exempel inträffa om din arbetsgivare dragit för lite skatt på din inkomst, eller om du har flera arbetsgivare eller pensionsutbetalare.

Hur mycket du eventuellt ska betala in i kvarskatt framgår på ditt slutskattebesked.