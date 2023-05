Ny bankfrossa dämpade humöret på Wall Street

Breda S&P 500-index sjönk 0,7 procent, Dow Jones industriindex backade 0,9 procent och Nasdaqs kompositindex tappade 0,5 procent.

PacWest Bancorp föll 50,6 procent under torsdagens handel. Banken har varit under hård press från investerare under den senaste tiden efter det att två amerikanska banker gick omkull i mars, samtidigt som en tredje nyligen togs över av myndigheter.

En annan bank, Western Alliance Bancorp, rasade 38,5 procent efter uppgifter i Financial Times om att bankens ledning övervägde att sälja verksamheten.

— Det är viktigt att komma ihåg att bankbranschen handlar lika mycket om förtroende som om ekonomi, säger George Bory, chefsinvesterare vid Allspring Global Investments.