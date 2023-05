Småspararna vinnare på AI-lyftet

För många svenska sparare är säkert Nvidia Corporation, grundat 1993 och med huvudkontor i Santa Clara, Kalifornien, ett fullständigt okänt bolag.

Men har du en global-, USA- eller teknikfond i ditt pensionssparande är sannolikheten mycket stor att du också är delägare i bolaget, och därmed tagit del av den senaste tidens kurslyft.

Tidigare i veckan meddelade företaget att man höjer sin kvartalsprognos för det pågående kvartalet till svindlande 11 miljarder dollar vilket fick aktien att rusa 24,4 procent under torsdagens handel på New York-börsen. För året som helhet har nu aktien stigit 165 procent i takt med att utvecklingen kring artificiell intelligens (AI) kommit i allt större fokus och investerare letar bolag som gynnas av efterfrågan.

"Väldigt visionär"

Kristofer Barrett är förvaltare av Swedbank Roburs teknikfond, Sveriges populäraste premiepensionsfond efter den statliga soffliggarfonden AP7 (Såfan).

Han uppmärksammade bolaget tidigt och numera är Nvidia näst största innehavet i fonden efter Microsoft med ett innehav på drygt 9 procent och Barrett benämner det som ett av "världens coolaste bolag".

— Jag har följt det här bolaget sedan barnsben. Deras framväxt är baserat på att göra 3D-grafik för datorer och jag spelade datorspel. Om vi hoppar fram så är grundaren (Jen-Hsun "Jensen" Huang) väldigt visionär och har förstått att man kan använda den här tekniken till annat än bara grafik, som att driva de här gigantiska AI-modellerna, säger han till TT.

En teknikrevolution

Företagets vd har pratat om AI som en teknikrevolution – med bland annat chattrobotar som ChatGPT – som kan jämställas med förändringen av telekomsektorn när Apple släppte sin Iphone.

Även om Nvidia är det mest självklara exemplet på en uppgång finns flera andra bolag som också dragits med i AI-haussen. Teknikjättar som Microsoft, Alphabet och Apple är upp mellan 30–40 procent i år, mycket beroende på höga förväntningar kring AI.

Gemensamt för dessa bolagen är att de finns med i de flesta breda indexfonder som svenskar sparar i. Men samtidigt varnas det från olika håll för utvecklingen och flera vill se en begränsning av AI-utvecklingen, bland annat Teslas grundare Elon Musk som också säger att han vill skapa en konkurrent till ChatGPT.

— Jag tror samtidigt det kommer att dröja innan man skapat förståelsen för vad som händer och därmed också hitta ett sätt att hitta en form av reglering, säger Kristofer Barrett.

En repris på IT-boomen?

Historiskt har det funnits perioder där IT- och teknikrelaterade aktier lyft kraftigt för att sedan backa kraftigt. Det var många svenska småsparare som brände sig på IT-bubblan under slutet av 90-talet och början av 00-talet. Och för ett par år sedan var det många bolag, som exempelvis amerikanska Zoom, som gynnades av hemarbetet under pandemin.

— Det är den stora frågan om det finns en hajpcykel kring AI men till exempel Nvidia har samtidigt funnits under en lång tid. Om man jämför med internet så tog det tio år innan det blev något som alla kom att använda, det kan vara även så med AI att det är något som alla blir vana vid men att det tar tid att rulla ut detta, säger Kristofer Barrett.