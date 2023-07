Oväntat starka bankrapporter från USA

"Nästan alla våra verksamheter hade fortsatt tillväxt under kvartalet", säger JP Morgans vd Jamie Dimon i en skriftlig kommentar.

JP Morgan Chase & Co – som i början av maj köpte den kollapsade regionala banken First Republic – redovisar oväntat stora intäkter under årets andra kvartal på 41,3 miljarder dollar.

Historiskt rekord

Detta är ett historiskt intäktsrekord och ett lyft på 34 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Analytiker hade räknat med 38,7 miljarder.

Resultatet för andra kvartalet lyfte till 14,5 miljarder dollar, upp från 8,6 miljarder. Per aktie blev det 4:75 dollar, mot väntade 3:97 dollar.

Räntenettot, det banken tjänar på skillnaden mellan in- och utlåningsräntor, blev 21,8 miljarder, vilket kan jämföras med snittprognosen på 21,2 miljarder dollar.

JP Morgan, vars aktie redan ligger på plus 11 procent i år, höjer även sin prognos för räntenettot, exklusive tradingverksamheten, till 87 miljarder dollar för hela 2023 – upp från 84 miljarder i senaste föregående prognos från i maj.

Avkastningen på eget kapital hamnade också högre än väntat på 20 procent, mot väntade 16,3 procent.

Tummen upp på Wall Street

På Wall Street är det tummen upp. JP Morgans aktie stiger 3,8 procent i terminshandeln efter rapporten.

Uppåt går även konkurrenten Wells Fargo, vars aktie lyfter nästan 4 procent. Detta sedan banken redovisat ett lyft för räntenettot på 29 procent till 13,2 miljarder dollar, mot väntade 12,9 miljarder.

För helåret räknar bankens ledning nu med ett lyft för räntenettot på cirka 14 procent, vilket är mer än de 10 procent det talats om som riktmärke tidigare.