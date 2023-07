Medvind för Netflix – trots Hollywoodstrejk

Netflix har själv flaggat för en stark utveckling i år inför delårsrapporten på onsdag kväll svensk tid. Intäkterna väntas fortsätta öka och vinstmarginalerna växa.

Mer global produktion

Rapporten för årets andra kvartal kommer sedan Hollywood lamslagits av strejk för två stora fackförbund med skådespelare och manusförfattare. Men Netflix kan klara denna utmaning bättre än många andra i branschen. Netflix har nämligen en välfylld pipeline av nya serier och nya säsonger på populära serier. Dessutom är produktionen av nytt innehåll mer global hos Netflix än många andra av Hollywoods stora bolag, vilket begränsar strejkens effekter på streamingtjänsten.

För kvartalet har Netflix ställt in siktet på 8,2 miljarder dollar i intäkter, en ökning med 3 procent – eller 6 procent rensat för valutaeffekter. Marknaden tror det blir lite mer och en rad analyshus har höjt riktpriset och rekommendationerna för Netflix-aktien i sommar.

Det justerade nettoresultatet väntas backa 11 procent i årstakt, till 1,3 miljarder dollar, medan rörelseresultatet (ebitda) väntas backa lite drygt 1 procent till 1,8 miljarder dollar.

Snittprognosen för vinsten per aktie ligger på 2:85 dollar per aktie, ned från 3:20 dollar per aktie under motsvarande kvartal i fjol, enligt en sammanställning av prognoser gjord av The Wall Street Journal.

Reklamfinansierade abonnemang växer

Förändringen av Netflix betalningsvillkor för delad användning av ett konto har så här långt tagits emot relativt väl av kunderna, visar branschstatistik. Bland analytiker väntas det ha gett ett nettotillskott på kanske 1,8 miljoner nya abonnenter, vilket kan jämföras med en nettominskning av abonnenter under andra kvartalet 2022.

Fast då införandet av den nya prismodellen har skjutits fram i tiden kommer genomslaget troligen till stor del dröja till resultatet för tredje kvartalet.

Den nya typ av billigare Netflix-abonnemang med reklamfinansiering som lanserades i november i fjol har också börjat växa märkbart i antal, enligt branschsiffror. Det bidrar till Netflix vinsttillväxt och högre rörelsemarginaler, som för helåret väntas ligga på omkring 18-20 procent.