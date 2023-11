Pensionär? Så gör du för att slippa kvarskatt 2024

Reglerna för när skatten sänks för pensionärer ändrades i januari 2023, och därför är det extra viktigt att hålla koll på skatten för den som nyligen slutat jobba.

Nya regler för skatten för pensionärer 2023 – det här gäller

Hur slipper man betala kvarskatt?

Pensionärer får ofta pension från flera olika pensionsförvaltare och vissa fortsätter att jobba deltid, vilket gör det ännu svårare att hålla koll på att rätt skatt dras.

Enligt Pensionsmyndigheten finns två alternativ för att undvika kvarskatt 2024.

– Den som är orolig för att skatteavdraget är för lågt kan be Pensionsmyndigheten att dra mer skatt från början. Tänk på att kolla upp vad som gäller för just dig så du slipper att få stora summor i skatt att betala in i efterhand, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Jämka hos Skatteverket

Det går också att be om skattejämkning hos Skatteverket.

– Om du vill att jämkningsbeslutet ska gälla från och med januari 2024 behöver du göra ansökan senast den 19 november. En ansökan om jämkning för innevarande år kan göras när som helst under året, men senast den 30 november, säger Skatteverkets Pia Blank Thörnroos.

Om du vill räkna ut din skatt så kan du göra det här hos Skatteverket.

