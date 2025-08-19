240 000 seniorer ska betala in pengar – senast 12 september

Den 12 september är ett datum som är värt att lägga på minnet för de som har kvarskatt att betala in och det visar sig att en tredjedel av dessa är seniorer.

Det var i början av mars som inkomstdeklarationen för 2024 började dimpa ner i miljontals digitala brevlådor. Inte alltför långt senare började de fysiska pappersdeklarationerna att skickas ut och den 18 mars öppnade Skatteverket e-tjänst för att deklarera.

Och många var det som tog tag i saken direkt. Bara under det första dygnet var det 1 422 000 personer som godkänt och lämnat in sin deklaration.

– Vi har sett ett ökat intresse för att deklarera tidigare under flera år vilket har bidragit till att rekordmånga deklarerar första dagen, sa Jan Janowski, deklarationsexpert på Skatteverket, i ett pressmeddelande under våren.

Miljontals var det också som fick sitt slutskattebesked i april, med information om eventuell skatteåterbäring eller kvarskatt.

Andra fick i stället slutskattebeskedet i juni och för hundratusentals av dem närmar sig nu ett viktigt datum.

240 000 seniorer ska betala in kvarskatt

Den 12 september ska nämligen kvarskatten för de flesta av de drygt 640 000 personer som fick slutskattebesked i juni.

Det rör sig om hela 14 miljarder kronor som ska betalas in och enligt Skatteverket ska lite mer än 4,8 miljarder kronor betalas in av personer som är 63 år eller äldre.

Mer specifikt är det 240 000 individer – en av tre med kvarskatt – inom denna åldergrupp som ska göra göra en inbetalning.

Och det finns förstås en anledning till att så många är just seniorer.

– Det är vanligt med kvarskatt när en person har flera utbetalare, vilket många med pension har. Det är därför viktigt att planera sin pension och vilken skatt som ska dras, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket, i ett nytt pressmeddelande.

Enligt myndigheten kan den som vill undvika kvarskatt be den som betalar ut exempelvis pension att dra mer skatt under året eller begära skattejämkning.