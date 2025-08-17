Att ha för mycket pengar på sparkontot, det låter säkert som ett lyxproblem för de allra flesta. Men faktum är att det finns en summa man inte bör överskrida, och den är nog lägre än du tänker dig.

Att ha en buffert för oförutsedda kostnader, det borde alla sträva efter att ha.

Enligt SPP:s sparekonom Shoka Åhrman finns det en enkel tumregel för hur mycket pengar man ska sikta på att ha tillgängligt.

– Vi brukar ju säga att man ska ha tre till fyra månadslöner i buffert för sig själv. Generellt saknar många en krockkudde vid till exempel sjukskrivning eller arbetslöshet, och då ska man förstås tänka på behovet för hela familjen, har hon sagt i en intervju med Svenska Dagbladet.

Så stor buffert bör du ha

Enligt statistik från SCB som Sambla tagit del av uppgick den svenska medellönen till 39 900 kronor år 2024.

Det innebär att man bör ha mellan 120 000 och och 160 000 kronor undansparade, för att följa rekommendationen ovan.

"Ha inte långsiktiga pengar på sparkonto"

Men mycket mer än så finns det ingen vits att ha liggande på sparkontot – dessa pengar bör istället investeras.

– Du ska inte ha långsiktiga pengar på sparkonto – om man tänker att man ska spara till sin pension exempelvis, har Jennie Sandén, privatekonomisk expert på Danske Bank, sagt i en intervju med Göteborgs-Posten.

Hon får medhåll av den oberoende sparekonomen Ingela Gabrielsson – men hon anser att det till och med kan räcka med att bara ha en månadslön sparad. Resten ska investeras.

– Allt därutöver ska man placera bättre oavsett vad man nu föredrar, säger hon till GP.



Att ha för stor buffert är negativt av flera anledningar, bland annat för att man kan gå miste av börsens avkastning och att pengarna kan tappa i värde på grund av inflationen.