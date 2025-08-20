Tråkigt besked om svenska pensionärer: ”Många skäms”

Ny statistik från Kronofogden visar på en tråkig utveckling för personer över 65 år. Allt fler ansöker nämligen om skuldsanering.

– Det är oroväckande, säger Joel Stade, sakkunnig hos PRO, till Nyheter24.

De som i Sverige har så pass stora skulder att det inte är möjligt att betala tillbaka pengarna inom en överskådlig framtid kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden – något 18 208 personer gjorde under det första halvåret av 2025.

I statistiken, som myndigheten delat med sig av i ett nytt pressmeddelande, är det en grupp som utmärker sig: personer över 65 år.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Kronofogden: "Många skäms för att be om hjälp"

Enligt Kronofogden har ansökningar om skuldsanering i denna åldersgrupp ökat med hela 15 procent jämfört med samma period 2024.

– Skuldsättningen har ökat under de senaste åren, och många äldre har svårt att öka sina inkomster i takt med att kostnaderna ökar. Vi vet att många äldre ingår i den grupp som kallas evighetsgäldenärer, som haft skulder hos oss i över 20 år, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på myndigheten, i pressmeddelandet och fortsätter vidare:

– Samtidigt vet vi att det finns många i den här gruppen som tidigare avstått från att söka skuldsanering, trots att de skulle kunna vara berättigade till det. Många skäms för att be om hjälp. Så ur det perspektivet är det positivt, om fler äldre som kanske har rätt till skuldsanering nu vågar ansöka om det.

Foto: Henrik Montgomery/TT

PRO om utvecklingen: "Oroliga"

Utvecklingen väcker oro hos Pensionärernas riksorganisation, PRO.

– Vi är såklart väldigt oroliga. Som pensionär kan det vara svårt att påverka inkomsterna. Om man arbetar kan man kanske ta ett nytt jobb, jobba övertid eller arbeta obekväma timmar för att därigenom öka sin inkomst, men det är svårt för många pensionärer, konstaterar Joel Stade, sakkunnig i frågor om pensionärers ekonomi hos PRO, i en intervju med Nyheter24.

Han fortsätter:

– Och de senaste åren har varit väldigt tuffa, med ganska kraftiga prisökningar på allt möjligt. Livsmedel har blivit dyrare, hyrorna har stigit. Så pensionärer är en grupp som haft några riktigt tuffa ekonomiska år.

Foto: Mickan Palmqvist/TT

För att förhindra att pensionärer hamnar i så pass djup skuldsättning att de måste ansöka om skuldsanering måste pensionerna, enligt PRO, höjas.

– Vi har en grupp som har väldigt låga pensioner, särskilt i gruppen ensamma äldre och i den gruppen är det i sin tur väldigt många kvinnor som till exempel inte har tjänstepension. De har haft en låg utveckling av sin pension under en lång tid. För dem kan det bli väldigt svårt. För den gruppen behöver regeringens pensionsgrupp komma fram till förslag om hur pensionerna kan höjas.

Därutöver pekar Stade på vikten av god rådgivning och kunskap.

– Det är det vi kallar finansiell folkbildning, så att man helt enkelt undviker fällor. Det kan handla om att man inte ska skriva på ett mobilabonnemang eller liknande som är dyrare än vad man själv inser.

– Tidigare gick pengar till Finansinspektionen för att bedriva sådan här finansiell folkbildning, men de pengarna har man dragit ner nu.

PRO vill därför se att regeringen skjuter till pengar på detta område.

– Det hade bidragit till att människor har rätt verktyg för att förstå avtal och liknande, så att man inte hamnar i skuldsättning på det här sättet, säger Stade.

Rådet: Ta hjälp av kommunens skuldrådgivare

Till de pensionärer som har skulder, men ännu inte på den nivå som motiverar skuldsanering, har Joel Stade ett råd: