Prognos: 40 000 fler arbetslösa nästa år

— Det är ett skifte under regeringens första år, när arbetsmarknaden fortfarande gick starkt trots lågkonjunkturen, säger arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L).

Under tredje kvartalet var arbetslösheten 7,8 procent, en ökning från 7,5 procent under andra kvartalet. Sysselsättningsgraden minskar något till 69,5 procent under tredje kvartalet.

Enligt regeringens prognos kan arbetslösheten stiga till 8,2 procent nästa år.

— Regeringen räknar med att antalet arbetslösa ökar med nästan 40 000 nästa år, säger Pehrson.

Han anser att det finns en risk att siffrorna driver på och ökar rekryteringsbasen för grov brottslighet.

— Det kan vara så att det är färre pojkar som får se sina föräldrar gå till jobbet, och det finns risk att färre lågutbildade och utrikesfödda kan komma i jobb.