Okända husbidraget på 60 000 kronor – så ansöker du: "Inte så många som sökt"

Totalt kan den som söker bidraget få 60 000 kronor. Bidraget som är tänkt till materialkostnader, kan även kompletteras med ett rotavdrag på 30 procent av arbetskostnaderna. Den som söker bidraget behöver vara registrerad för F-skatt. Det var Aftonbladet först att skriva om.

Bidraget är tänkt till den som vill göra sitt hus mer energisnålt och klimatsmartare. Det är tänkt till åtgärder som berör husets värmesystem och klimatskalsåtgärder, det vill säga tak, fönster, väggar samt dörrar.

Det kan du söka bidrag för

Följande åtgärder kan på söka bidrag för upp till 60 000 kronor för:

Installation av ett vattenburet eller luftburet värmesystem.

Anslutning till fjärrvärme.

Installation av frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump och berg-, sjö- eller jordvärmepump.

Installation av luft – luftvärmepump, i kombination med en varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller en anordning för uppvärmning med biobränsle.

Installation av anordning för uppvärmning med biobränsle.

Åke Lente på Länsstyrelsen berättar att det inte är många som har sökt bidraget hittills.

– Bidraget ges till materialkostnader. För att få bidrag för klimatskärmen runt huset måste man först ha blivit beviljad bidrag för värmesystemet, säger han till Aftonbladet.

Så söker du bidraget

Lente berättar att man måste söka bidraget inom fyra månader från det att arbetet med huset påbörjats. Den som är intresserad kan söka via ett ansökningsformulär från Länsstyrelsen och skicka in, eller ansöka om bidraget via Boverkets e-tjänster.

Om åtgärder redan har påbörjats och är genomförda krävs det en redovisning över materialkostnader i form av fakturor.