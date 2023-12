Elpriset rasar till helgen – så mycket kostar det att värma bostaden

De senaste veckorna har elpriset mestadels legat på över en krona per kilowattimme över större delen av landet. Kyla, svaga vindar och tidvis problem med en kärnkraftsreaktor vid Ringhals har drivit upp priserna till nivåer som inte setts sedan förra vintern.

Men nu kommer värmen. Det i kombination med att förbrukning alltid går ner till helgen sänker efterfrågan. Lägg till mer vindkraft när lågtrycken drar in så är det upplagt för elrea.

På lördagen kostar en kWh 18 öre över hela landet, enligt prissättningen på elbörsen Nord Pool. Under fredagen ligger snittpriset över dygnet på strax under en krona per kWh.

Ovanpå börspriset tillkommer elbolagens påslag, elskatt, moms och nätavgift på över en krona/kWh.