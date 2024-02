Winsth ryter till: Borde sänkt räntan "redan igår"

När den amerikanska centralbanken Federal Reserve, Fed börjar sänka styrräntorna i USA kan man tänka sig att det blir startskottet för övriga centralbanker att börja sänka, som Europeiska Centralbanken, ECB och Riksbanken i Sverige.

Dåliga nyheter

– Därför var det så dåliga nyheter att höra om inflationssiffrorna i USA tidigare i veckan, säger Annika Winsth i en intervju med Nyheter24.

Hon är Nordeas chefsekonom och har länge sagt att Riksbanken inte agerat tillräckligt snabbt.

– Riksbanken borde höjt styrräntan tidigare, vilket till exempel vice riksbankschef Anna Breman nyligen själv lyfte. Nu viker konjunkturen på bred front och penningpolitiken är enligt min bedömning alltför åtstramande, säger Winsth.

Efter kallduschen med inflationssiffrorna i USA som inte sjunker snabbt nog är inte troligt att Federal Reserve sänker varken i mars eller i maj.

Hade behövt sänka "redan igår"

– Finansmarknaderna räknar nu med att det dröjer fram till sommaren innan Fed sänker räntan och att även ECB agerar först då, säger hon.

Men det är inte nödvändigt att vänta, menar Annika Winsth.

– Ser man till konjunkturen borde ECB sänka räntan redan nu, men även svensk ekonomi skulle må bra av en lägre ränta.

Som exempel pekar hon på Tyskland. Där ekonomin är svag och tillverkningsindustrin samt konsumenterna lider under ränteoket.

En lindring av räntorna skulle kunna lätta lite på pressen.

Svensk ekonomi tar stryk av höga räntan

Även svensk ekonomi hämmas nu av de höga räntorna, menar hon.

– Min och Nordeas prognos är att inflationsmålet på 2 procent nås under det första halvåret i år samt att inflationen ligger under målet under andra halvåret. Då finns det inte något självändamål med 4 procents ränta, säger Annika Winsth.

Det var klokt att dra åt räntesnaran när ekonomin och arbetsmarknaden var överhettad.

Konsumtionen sjunker historiskt

Men ekonomin går knappast på högvarv i Sverige längre. Konsumtionen sjönk i fjol med 2,5 procent, enligt Nordeas preliminära uppskattningar. För att hitta liknande konsumtionskollaps historiskt måste man leta sig tillbaka till 1990-talet.

– Sedan har vi bostadsbyggandet som har befunnit sig i en nära-dödenupplevelse sedan hösten 2022.

Stora varsel

Byggbolag och fastighetsservice är de branscher som varslat mest under januari i år. Även restaurangnäringen tyngs av det ekonomiska läget, krympande BNP och stigande arbetslöshet.

– Antalet besökare på restaurangerna är i stort lika många men notorna är lättare. Det innebär att de fasta kostnaderna är samma men intäkterna är lägre. Det är inte hållbart, säger Annika Winsth.

Räntesnaran drogs åt

Svensk ekonomi var klart överhettad 2021 och 2022, men nu befinner vi oss i det omvända läget. Och ska inte det ekonomiska läget försämras ytterligare behöver räntan sänkas, menar hon.

Men Internationella Valutafonden, IMF håller inte med. Dagens Nyheter rapporterade tidigare i februari att IMF varnar för att sänka räntorna för tidigt, och tappa kontrollen över inflationen igen.

Även riksbankschefen Erik Thedéen varnade i torsdags för att inflationen kan stiga på nytt.

Thedéen: Risk att inflationen stiger igen

IMF och Riksbanken får bakläxa om räntan

Men den oron ger inte Annika Winsth mycket för.

– Sverige är i en lågkonjunktur. BNP minskar, inflationen faller snabbt tillbaka samtidigt som arbetsmarknaden försämras. BNP föll med en knapp halv procent i fjol och lär falla ungefär lika mycket i år. Då finns det ingen anledning att hålla uppe räntorna på 4 procent. Både ECB och Riksbanken kunde ur ett konjunkturellt perspektiv redan ha sänkt styrräntan, säger hon till Nyheter24.

Så du håller inte med IMF om att det är riskabelt att börja sänka räntan redan nu?

– Jag delar inte den synen. Vi är redan i mål vad gäller inflationen om vi jämför tre månader tillbaka i tiden, då finns det inga skäl att strama åt den svenska ekonomin med högre räntor än nödvändigt, avslutar Annika Winsth.

