Enormt: Klarna i avtal med taxijätten Uber – i hela världen

Nu ska folk i hela världen kunna betala taxiresor på avbetalning.

Det kanske inte låter så klokt för privatekonomiskt lagde, men det är en av de effekter som det nya avtalet mellan Uber och Klarna innebär.

Avtalet gäller inledningsvis i Tyskland, USA och Sverige, enligt ett pressmeddelande. Men fler länder kommer läggas till, är tanken.

Stort för Klarna

Avtalet är jättestort för svenska Klarna, som lutar mot en börsnotering under sensommaren.

Så här skriver bolagen i pressmeddelandet:

"Under 2023 genomfördes nästan 9,5 miljarder resor med Uber, och enbart under det fjärde kvartalet uppgick antalet resor till i genomsnitt 28 miljoner per dag – mer än en miljon per timme."

VD på Klarna Sebastian Siemiatkowski

Att få administrera de ekonomiska transaktionerna för resorna kommer troligen innebära ett rejält klirr i kassan för svenska Klarna.

– Vårt partnerskap med Uber representerar en viktig milstolpe, säger Sebastian Siemiatkowski, VD på Klarna.

Klarna har funnits sedan 2005 och är en svensk betaljätte och bank. Uber är en amerikansk taxiutmanare som grundades 2010.

