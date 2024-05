Ica-butikerna som kräver BankID

Matjätten Ica satsar för fullt på obemannade butiker, så kallade Ica To Go-butiker. I dagsläget är det 56 Ica-butiker som är igång med detta koncept. Åtta av dem är helt obemannade.

De obemannade butikerna finns över hela landet men framför allt på landsbygden.

MISSA INTE: Ica-butikens regler kan vara diskriminering: "Förbjudet"

Stölder i matbutik är ett ökande problem.

Nyheter24 har tidigare pratat med Henrik Wahlsten som är checkout-ansvarig på Ica Sverige som berättade att flera snabbkassor behövt stänga ned på grund av fler stölder.

– Det finns tyvärr problem med stölder och i en del fall har butiker även valt att pausa eller stänga snabbkassor, vilket är beklagligt eftersom det drabbar alla kunder som tycker att detta är ett enkelt och bra sätt att utföra sina inköp på, sa Wahlsten då.

LÄS MER: Strul på Ica-butiker – tvingas stänga kassor: "Drabbar alla"

Ica: Identifiering med BankID minskar stöldrisken

Detta är emellertid inget problem på de obemannade Ica To Go-butikerna, enligt Fredrik Vik som är ansvarig för Ica To Go på Ica Sverige.

– Alla kunder ska känna sig trygga att handla i Ica-butikerna och vi kan i dagsläget inte se någon tendens till att det skulle förekomma fler stölder i obemannade butiker jämfört med vanliga butiker som är bemannade, berättar Vik för Nyheter24.

LÄS MER: Glömt koden till ditt BankID? Så gör du



Därför får kunder som vill handla på dessa butiker verifiera sig via BankID. Betalning sker via Swish eller betalkort.

– Vi tror bland annat att identifieringen med BankID tillsammans med kameraövervakning kan motverka förekomsten av brott i dessa butiker, säger Vik.

Eftersom butikerna är obemannade kan de också vara öppna dygnet runt, något som Vik menar uppskattas bland kunderna.

MISSA INTE: BankID slutar fungera på vissa Iphone-telefoner