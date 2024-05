Ica-butikens regler kan vara diskriminering: "Förbjudet"

Under coronapandemin var det flera matbutiker som valde att låta antalet kunder i butik åt gången begränsas för att minska risken för trängsel. Vissa butiker har dock hållit fast vid denna regel.

Ett exempel på en sådan butik är Ica i Abrahamsberg, Bromma. Där har man fått höra från äldre kunder att ungdomar i större grupper orsakar mycket "ståhej" i butiken.

Ica-butiken begränsar antalet kunder – släpper in två ungdomar åt gången

Som resultat har man bestämt att endast två ungdomar åt gången får vistas i den lilla butiken, vilket Mitt i var först att skriva om.

– Det här började vi med under pandemin, då fick man inte släppa in så mycket folk, det var då många äldre kunder blev oroliga när ungdomarna kom in så många, det var då vi började med att släppa in två och två, säger Stefan Lindgren, butikschef för Ica-butiken i Abrahamsberg, till tidningen.

Ica-butikens regel är dock långt ifrån okomplicerad. Nyheter24 har pratat med Isabel Verner, pressekreterare på Diskrimineringsombudsmannen, för att reda ut det hela.



– Det vi kan säga utan att själva ha utrett situationen är att det i diskrimineringslagen finns ett förbud att diskriminera för den som tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten, och ålder är en av diskrimineringsgrunderna i lagen, berättar Verner.

DO: "Generellt sett är det alltså förbjudet"

Verner berättar att ålder är en faktor som räknas in vid diskriminering.

– Generellt sett är det alltså förbjudet för en butik att diskriminera personer utifrån ålder. Men även om förbudet är huvudregel så finns i lagen ett par undantag som man måste ta hänsyn till när man gör en bedömning, säger Verner och fortsätter:

– En utredning förutsätter i regel att DO har tagit emot en anmälan från en person som upplever sig vara diskriminerad.

