Skatten slopas 1 november – kostnaden kan halveras

Enligt Ekonomistyrningsverket uppgick statens skatteintäkter, under 2023, till 1 649 miljarder kronor, vilket innebar en ökning med ungefär 52 miljarder kronor jämfört med året dessförinnan.

Framförallt var det ökade direkta såväl som indirekta skatter på arbete som gav upphov till att intäkterna steg.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Men stora delar av intäkterna kommer också från andra typer av skatter, däribland så kallade punktskatter, vilket till exempel finns på alkohol och tobak.

MISSA INTE: Nytt pris på snus och cigaretter – så mycket dyrare blir det

Vad är punktskatter? Punktskatter är särskila konsumtionsskatter som gäller på vissa, av regeringen, utvalda varor och tjänster. Även om de ger staten inkomster har de i regel införts av andra skäl, till exempel för att styra konsumtionen i en riktning som man anser har positiv effekt på samhället. De äldsta punktskatterna i Sverige är de som gäller alkohol, tobak och energi. Källa: Skatteverket

Flygskatten slopas 2025

Punktskatt finns också inom kategorin energi och miljö. År 2018 införde exempelvis den förra regeringen, ledd av Socialdemokraternas Magdalena Andersson, en flygskatt. Detta för att minska flygtrafikens klimatpåverkan.

Men i september 2024 stod det klart att Tidöpartierna skulle avskaffa flygskatten, med hänvisning till att den påverkat Sveriges konkurrenskraft negativt.

– Flygskatten gör att många företag riskerar att lägga ner för att flyglinjer försvinner, sa energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) till SVT Nyheter då.

Flygskatten ska slopas den 1 juli 2025.



MISSA INTE: Slopad flygskatt: Så mycket billigare blir flygbiljetten

Ebba Busch (KD). Foto: Johan Nilsson/TT

Foto: Janerik Henriksson/TT

Plastpåseskatten slopas 1 november 2024

Men flygskatten är inte den enda skatt som avskaffas i närtid. Redan den 1 november kommer även plastpåseskatten, som infördes den 1 maj 2020 för att uppnå EU:s förbrukningsmål för plastbärkassar, att avskaffas.

Beslutet fattades redan under förra hösten.

"De senaste två åren har dock förbrukningen av tunna plastbärkassar i Sverige varit under 20 plastbärkassar per person och år. Förbrukningen är därmed långt under EU:s förbrukningsmål på max 40 tunna plastbärkassar per person och år", skrev regeringen i ett pressmeddelande då, som fortsatte vidare:

"Mot denna bakgrund bedömer regeringen att EU:s förbrukningsmål kommer uppnås även utan en skatt på plastbärkassar, och föreslår därför att den avskaffas. Skatten bedöms ha vissa negativa effekter, såsom administrativa kostnader och kan dessutom leda till ökad konsumtion av andra alternativ."

MISSA INTE: Nya regler 1 december – gäller alla med trädgård och tomt

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Antal förbrukade plastbärkassar per person och år 2017: 83

83 2018: 77

77 2019: 74

74 2020: 55

55 2021: 14

14 2022: 17 Källa: Håll Sverige Rent/Naturvårdsverket

Håll Sverige Rent: Använd plastpåsen flera gånger

När Nyheter24 frågar Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent, som är en ideell obunden stiftelse som verkar för mindre nedskräpning, om hur de ser på avskaffandet av plastpåseskatten uppger hon att man inte förespråkar någon åtgärdsmetod före en annan.

– Däremot är vi mycket angelägna om att den minskning som har skett och gör att Sverige klarar målet med bred marginal inte försvinner, och att vi återgår till en ohållbar konsumtion av plastpåsar igen.

Vad kan konsekvenserna bli, enligt er, i och med den slopade skatten?

– Risken är att vi förlorar de vinster som kom med platspåseskatten och att användningen ökar igen, med nedskräpning som följd. Det handlar om enorma volymer och med en förbrukning på 176 miljoner plastpåsar varje år räcker det att en procent ”rymmer” så är tillskottet till vår natur 1,7 miljoner påsar, svarar hon.

Johanna Ragnartz. Foto: Emma Grann/Håll Sverige Rent

Enligt Håll Sverige Rent kan svenskarna förvänta sig att spara några kronor när plastpåseskatten slopas. Men man uppmanar samtidigt privatpersoner att fortsatt se över sin konsumtion av påsarna.



– Avstå från köp när det är möjligt, exempelvis genom att använda ryggsäck eller flergångspåse i stället. Den bästa påsen är den som används flera gånger. Många använder plastbärkassarna till sina hushållssopor, där är det bättre att använda de tunnare plastpåsarna som kan köpas på rulle eftersom det går åt mindre plast till dessa. Viktigast av allt är att aldrig skräpa ner.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Vad kommer en plastpåse kosta när skatten slopas?

Exakt hur mycket en plastpåse kommer att kosta när man avskaffar plastpåseskatten den 1 november är ännu lite oklart.

"De flesta uppger att de kommer att sänka priset motsvarande skattens sänkning, men plastpåsen blir inte nödvändigtvis mycket billigare än en papperskasse. På Willys innebär det att priset kommer att sänkas från 6,90 kronor till 3,90 – samma pris som en papperspåse. Även andra kedjor har papperskassar som ligger på ungefär samma pris som de i plast", lyder det i en artikel från TT, som varit i kontakt med flera butikskedjor.

LÄS MER: Ökat sug efter plastpåsar väntas – skatten slopas