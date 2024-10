Cloetta varnar för stigande kakaopriset: "En riktig utmaning"

I samband med delårsrapporten för tredje kvartalet, lyfter företaget den utmanande situationen.

Kakaopriset kan påverka företaget

"Den historiskt höga kakaoprisnivån förväntas påverka oss med full effekt endast under sista kvartalet i år, vilket innebär att vi tar oss an en riktig utmaning för att leverera tvåsiffrig rörelsemarginal det sista kvartalet", skriver vd:n Katarina Tell.

Under tredje kvartalet låg rörelsemarginalen på 10,8 procent jämfört med 9,4 procent samma period 2023. Detta samtidigt som rörelsevinsten lyfte till 238 miljoner kronor jämfört med 201 miljoner föregående år.

Även omsättningen steg, upp 2,2 procent till nästan 2,2 miljarder kronor.

En positiv faktor för bolaget är det stigande intresset för svenskt lösviktsgodis i USA via olika former av sociala medier.

"Den senaste tidens ökade uppmärksamhet på lösviktsgodis i USA, i sociala medier känt som "Swedish candy", driver tillväxten i vår relativt begränsade verksamhet i Nordamerika. För oss är det här ett bra exempel på våra möjligheter att fortsätta växa", skriver Katarina Tell.

