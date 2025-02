Tesla dumpat av amerikanska UD - 4,3 miljarder står på spel

I onsdags stod det klart att UD skulle köpa in bepansrade Tesla-bilar för 400 miljoner dollar (4,3 miljarder kronor), vilket bland annat uppmärksammades av tidningen The New York Times.

I den nya versionen av planen har varumärket Tesla plockats bort. I stället står det "bepansrade elfordon".

Endast en aktör

I dagsläget är den enda tillverkaren som erbjuder en bepansrad elbil BMW i form av i7 Protection. Det känns emellertid osannolikt att USA skulle köpa in bepansrade fordon från andra länder när det finns en inhemsk produktion.

I dagsläget åker många amerikanska potentater runt i fordon som Chevrolet Suburban.

Sticker i ögonen

En stororder till Tesla från USA:s UD sticker i ögonen sedan Teslas grundare, vd och storägare Elon Musk – världens rikaste man – har fått en framträdande roll i den nya Trumpregeringen.

Musk leder Doge (Department of Government Efficiency), en ny enhet i Vita huset med uppdrag att kraftigt skära ned på federal byråkrati i USA.

– Jag är rätt säker på att Tesla inte får 400 miljoner dollar. Ingen har nämnt det för mig i alla fall, skriver Musk på det sociala nätverket X – en annan del av Musks företagsimperium.

En potentiell intressekonflikt

Mångmiljardären Musks företagsimperium består, förutom av Tesla och X, bland annat av rymdbolaget Space X, som har stora kontrakt från det amerikanska försvaret och svarar för transporter för rymdmyndigheten Nasa – kontrakt värda mångmiljardbelopp.