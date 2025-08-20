Har du Nordea? Då ska du hålla koll på ditt konto.

Den som loggar in på Nordeas internetbank möts av ett meddelande om kortreservationer:

"För närvarande kan vissa kortköp felaktigt visas som reserverade. Det reserverade beloppet kommer att rättas, och du behöver inte göra någonting. Vi är ledsna om felet påverkar dig."

Nordea: "Vi ber om ursäkt"

Anledningen till meddelandet är tekniska problem, som drabbade Nordea tidigare i veckan.