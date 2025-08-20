Nyheter24
Håll koll på kontot om du har den här banken

Publicerad: 20 aug. 2025, kl. 17:00
En kvinna som håller en mobil och en kvinna som tar ut pengar med bankomat.
Har du handlat med kort de senaste dagarna? Foto: Christine Olsson/TT & Isabell Höjman/TT

Har du Nordea? Då ska du hålla koll på ditt konto.

Den som loggar in på Nordeas internetbank möts av ett meddelande om kortreservationer: 

"För närvarande kan vissa kortköp felaktigt visas som reserverade. Det reserverade beloppet kommer att rättas, och du behöver inte göra någonting. Vi är ledsna om felet påverkar dig." 

Nordea: "Vi ber om ursäkt"

Anledningen till meddelandet är tekniska problem, som drabbade Nordea tidigare i veckan. 

"I måndags hade vissa kunder tekniska problem med kontantuttag och kortköp via Nordeas Debit Visa kort. Dessa transaktioner justeras nu så att rätt belopp visas. Vi ber om ursäkt och förstår att detta skapar problem för våra kunder.", skriver Henrik Devell, pressansvarig Nordea, i ett mejl till Nyheter24.

