Nyheter24
Annons
Livsstil /Mat /Kaffe

Kaffe återkallas – uppmanas slänga direkt

Publicerad: 20 aug. 2025, kl. 08:30
Kaffe och kaffebönor.
Foto: Jessica Gow/TT

Myndigheterna varnar konsumenter som köpt kaffe från denna leverantör – det bör slängas direkt.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämne:

Kaffe

Många av oss börjar dagen med en kopp kaffe – ibland flera. Men nu uppmanas konsumenter att se över sina skafferier efter att en populär kaffesort dragits tillbaka från marknaden. 

Norska livsmedelsmyndigheter har slagit larm efter att tester visat spår av ett ämne som inte får förekomma i livsmedel. Produkten har sålts via nätet och kan redan ha hunnit landa hos vissa.

LÄS MER: Älskat kafé stänger efter nästan 100 år: "Jättesorgligt"

Specialkaffe återkallas

En batch av det kenyanska specialkaffet AB Kamwenja har återkallats efter att tester avslöjat förekomst av klorpyrifos – ett bekämpningsmedel som är förbjudet inom EU.

Annons

Det var den norska livsmedelsmyndigheten Mattilsynet som slog larm efter att testresultaten inkommit. Myndigheten har tillsammans med importören Lippe AS stoppat försäljningen och uppmanar nu konsumenter att inte använda kaffet, utan att slänga det direkt, enligt Mattilsynet.

LÄS MER: Drick aldrig vattnet så här – stor risk för sjukdom

Drabbas du? Släng direkt

Det rör sig om produkter sålda via nätbutiken lippe.no, med ursprung i Kenya, som är tillgänglig även för svenska kunder. Återkallelsen gäller förpackningar på 250 gram och 1 kilo, producerade under maj och juni 2025.

LÄS MER: Du kan bli sjuk – om du äter potatis så här

Annons

Information om den återkallade produkten:

  • Produktnamn: AB Kamwenja 
  • Partinummer: KKE030 / KKE230 
  • Producentland: Kenya Vikt: 250 g och 1 kg 
  • Importör: Nordic Approach AS / Lippe AS

Konsumenter som har köpt produkten uppmanas att ta kontakt med återförsäljaren för information om retur och eventuell ersättning, enligt Dagens No.

LÄS MER: Bäst i test: Godaste frysta kräftorna 2025

Varför det är allvarligt

Ämnet Klorpyrifos har tidigare använts inom jordbruket, men är numera förbjudet i hela EU. Det kan påverka nervsystemet och misstänks kunna bidra till en försämrad kognitiv utveckling, sänkt IQ och beteendestörningar vid långvarig exponering.

Vid akut exponering kan symtom som yrsel, huvudvärk, svettningar och i värsta fall kramper och medvetslöshet uppstå.

Även om återkallelsen kommer från Norge kan produkten finnas hos svenska konsumenter. Myndigheterna råder därför till försiktighet: använd inte kaffet utan släng det omedelbart.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
08:30
Livsstil
/ Mat

Kaffe återkallas – uppmanas slänga direkt

Söndag
09:00
Nyheter
/ Utrikes

Klassiska läsken gör om – blir dyrare

Fredag
07:00
Livsstil

Matbuden avslöjar: Det hatar vi när kunder gör vid leverans

Måndag
21:30
Livsstil
/ Mat

Basilikan som aldrig vissnar – knepen du måste kunna

Torsdag
19:30
Livsstil
/ Mat

Vanliga misstaget med potatisen – du har säkert gjort det

Måndag
17:00
Nyheter
/ Inrikes

Stort test: Bästa inlagda sillen till midsommarafton

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons