Kaffe återkallas – uppmanas slänga direkt

Myndigheterna varnar konsumenter som köpt kaffe från denna leverantör – det bör slängas direkt.

Många av oss börjar dagen med en kopp kaffe – ibland flera. Men nu uppmanas konsumenter att se över sina skafferier efter att en populär kaffesort dragits tillbaka från marknaden.

Norska livsmedelsmyndigheter har slagit larm efter att tester visat spår av ett ämne som inte får förekomma i livsmedel. Produkten har sålts via nätet och kan redan ha hunnit landa hos vissa.

Specialkaffe återkallas

En batch av det kenyanska specialkaffet AB Kamwenja har återkallats efter att tester avslöjat förekomst av klorpyrifos – ett bekämpningsmedel som är förbjudet inom EU.

Det var den norska livsmedelsmyndigheten Mattilsynet som slog larm efter att testresultaten inkommit. Myndigheten har tillsammans med importören Lippe AS stoppat försäljningen och uppmanar nu konsumenter att inte använda kaffet, utan att slänga det direkt, enligt Mattilsynet.

Drabbas du? Släng direkt

Det rör sig om produkter sålda via nätbutiken lippe.no, med ursprung i Kenya, som är tillgänglig även för svenska kunder. Återkallelsen gäller förpackningar på 250 gram och 1 kilo, producerade under maj och juni 2025.

Information om den återkallade produkten:

Produktnamn: AB Kamwenja

Partinummer: KKE030 / KKE230

Producentland: Kenya Vikt: 250 g och 1 kg

Importör: Nordic Approach AS / Lippe AS

Konsumenter som har köpt produkten uppmanas att ta kontakt med återförsäljaren för information om retur och eventuell ersättning, enligt Dagens No.

Varför det är allvarligt

Ämnet Klorpyrifos har tidigare använts inom jordbruket, men är numera förbjudet i hela EU. Det kan påverka nervsystemet och misstänks kunna bidra till en försämrad kognitiv utveckling, sänkt IQ och beteendestörningar vid långvarig exponering.

Vid akut exponering kan symtom som yrsel, huvudvärk, svettningar och i värsta fall kramper och medvetslöshet uppstå.