Galna summan – så mycket drar Sveriges största Ica-butik in

88 av Sveriges 93 Ica Maxibutiker har lämnat in sina bokslut för 2024, och den visar att omsättningen gått upp för de berörda butikerna, skriver Fri Köpenskap.
Totalt omsatte de nämnda butikerna 46 miljarder kronor 2024, jämfört med 42,8 förra året.
Ica Maxi Haninge omsätter mest
Men vilken Ica Maxi sålde bäst? Precis som i fjol är det Ica Maxi Haninge som är störst och omsatte 1,26 miljarder kronor.
- Ica Maxi Haninge 1 262 704 000
- Ica Maxi Jönköping 1 104 472 000
- Ica Maxi Hälla Västerås 976 658 000
- Ica Maxi Högsbo 965 331 000
- Ica Maxi Häggvik 927 907 000
- Ica Maxi Linköping 897 310 000
- Ica Maxi Nacka 887 078 000
- Ica Maxi Göteborg 855 130 000
- Ica Maxi Boglundsängen Örebro 830 116 000
- Ica Maxi Borås 827 917 000