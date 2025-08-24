Nyheter24
Galna summan – så mycket drar Sveriges största Ica-butik in

Publicerad: 24 aug. 2025, kl. 12:30
En Ica Maxi-flagga och 500-lappar.
Det går bra för Ica Maxi. Foto: Naina Helén Jåma/TT & Henrik Montgomery/TT

Sveriges Ica Maxi-butiker omsatte 46 miljarder kronor förra året. Men vilka butiker sålde mest? Här är topp tio-listan.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Ica Maxi, Ica

88 av Sveriges 93 Ica Maxibutiker har lämnat in sina bokslut för 2024, och den visar att omsättningen gått upp för de berörda butikerna, skriver Fri Köpenskap.

Totalt omsatte de nämnda butikerna 46 miljarder kronor 2024, jämfört med 42,8 förra året. 

Ica Maxi Nacka. Foto: Naina Helén Jåma/TT
Ica Maxi Nacka. Foto: Naina Helén Jåma/TT

Ica Maxi Haninge omsätter mest 

Men vilken Ica Maxi sålde bäst? Precis som i fjol är det Ica Maxi Haninge som är störst och omsatte 1,26 miljarder kronor. 

  1. Ica Maxi Haninge 1 262 704 000
  2. Ica Maxi Jönköping 1 104 472 000
  3. Ica Maxi Hälla Västerås 976 658 000 
  4. Ica Maxi Högsbo 965 331 000
  5. Ica Maxi Häggvik 927 907 000
  6. Ica Maxi Linköping 897 310 000
  7. Ica Maxi Nacka 887 078 000
  8. Ica Maxi Göteborg 855 130 000 
  9. Ica Maxi Boglundsängen Örebro 830 116 000
  10. Ica Maxi Borås 827 917 000

