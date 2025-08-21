Ica ger ut gratisvaror – men bara till vissa

Ica delar ut gratisvaror då och då – men det är inte alltid alla får ta del av dem. Vad gäller den här gången?

Matjätten Ica lanserar en ny satsning. Med en kombination av pedagogiskt material och smakprov direkt från hyllorna vill Ica locka till sig fler kunder.

Och hur har Ica tänkt att göra detta?

Ica ger ut gratisvaror

Med en kampanj vill Ica ta ännu ett steg i sin långvariga ambition att förändra kundernas matvanor. Denna gång riktas insatsen mot barn i årskurs två till sex, med målet att öka intresset för frukt och grönt – ett område där många barn i dag halkar efter, skriver Ica själv i ett pressmeddelande.

Bara ett av tio barn når nämligen upp till Livsmedelsverkets rekommendationer på 500 gram frukt och grönt om dagen.

Trots detta är det bara en utvald grupp som får ta del av erbjudandet, med gratis frukt och exklusiva butiksupplevelser.

Genom att skolor anmäler sitt intresse på Ica:s hemsida får pedagoger tillgång till ett särskilt utbildningsmaterial, fyllt med faktarutor, recept, frukttips och klassuppdrag.

Nya satsningen?

Allt beror dock på var skolan ligger och om en lokal handlare är villig att delta. Initiativet bygger nämligen på frivilligt engagemang från enskilda butiker, vilket innebär att det inte finns någon garanti för att alla skolor får ta del av hela upplevelsen.

För lärare kan detta vara en ny riktning mot att kombinera hälsa med lärande, men det är alltså upp till varje skola.