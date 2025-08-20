Polisens uppmaning till allmänheten – klicka inte här

Polisen går ut med en skarp varning till allmänheten: klicka inte här.

Det ser ut som en vanlig annonsruta med en välkänd logga och löften om klädrea – allt för att locka till fler personer. Bakom det till synes oskyldiga erbjudandet döljer en bluff.

Nu går polisen ut med en skarp varning till allmänheten efter att ett flertal personer förlorat pengar på nätbedrägerier som utger sig för att komma från ett känt svensk klädföretag. Bedragarna har hittat nya vägar och blir skickligare för varje dag.

Se upp för bluffen – många blir lurade

Polisen i Region Nord har nyligen tagit emot ett dussintal anmälningar från personer som blivit lurade av falska annonser på sociala medier.

Annonserna ser ut att komma från klädkedjan Lindex och lockar med reor och specialerbjudanden – men när man klickar sig vidare tas man till en fejkad webbplats som är mycket lik företagets officiella sida.

Bedragarna har medvetet utformat webbplatser som liknar Lindex, till exempel lindex.outlone.shop och lindex.autosale.shop. Väl inne på sidorna går allt som vanligt, man kan välja kläder, lägga i varukorgen och betala med kort. Men kläderna kommer aldrig, istället försvinner pengarna.

Polisens uppmaning: Klicka inte här

Hittills har bedrägerier rapporterats från Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län, men polisen betonar att denna typ av bluffar snabbt sprider sig över hela landet. Därför går varningen ut nationellt.

Var vaksam när du handlar via annonser på sociala medier, skriver polisen i ett pressmeddelande.