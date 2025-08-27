1,2 miljoner delas ut i 8 kommuner – men bara under en vecka

För att få barn och ungdomar att röra sig mer kommer 1,2 miljoner kronor fördelas mellan föreningar i Jämtlands län under höstlovet.

Vecka 44 infaller höstlovet då många svenska familjer passar på att aktivera sig.

2023 inrättades initiativet ”Ett magiskt höstlov” som finansieras av Länsförsäkringar där barn och unga ska lockas till att aktivera sig under höstens ledighet.

Till sin hjälp arrangeras mängder med höstlovsaktiviteter av olika föreningar runt om Jämtlands län.

1,2 miljoner kronor fördelas mellan kommunerna

2025 ska hela 1,2 miljoner kronor fördelas mellan föreningar i åtta kommuner runt om i Jämtlands län.

På Länsförsäkringars hemsida redogör man för att alla föreningar som vill arrangera aktiviteter och locka barn till rörelse därför måste söka medel via kommunen man tillhör.

– Alla föreningar kan söka. Det enda vi kräver är att aktiviteten ska vara kostnadsfri och rikta sig till barn och ungdomar, säger Maria Söder, projektledare för Ett magiskt höstlov på LF Jämtland, i ett pressmeddelande.

De åtta kommunerna som utgör Jämtlands län är:

Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Österund

Foto: Stella Pictures

Det kan barnen få göra under höstlovet

2024 deltog fler än 10 000 barn och ungdomar i 179 olika aktiviteter, allt från dans, keramik och orientering till skytte och rollspel.