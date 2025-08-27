Nya regler för fiskare – börjar gälla 15 september

Från den 15 september 2025 träder nya fiskeregler i kraft som påverkar både fritids- och yrkesfiskare i EU:s vatten. Berörs du?

Hösten närmar sig och med den kommer förändringar för många som älskar fiske. För dig som planerar att ta med spöt ut till havet i höst kan det vara viktigt att veta vad som gäller – särskilt när det kommer till vissa arter.

Från och och med 15 september 2025 träder nya regler i kraft som påverkar både hobby- och yrkesfiskare i EU:s vatten.

Vad gäller för dig? Så säger de nya reglerna.

Nya fiskeregler börjar gälla 15 september

EU har beslutat att införa ett förbud mot fiske av ål i havet under perioden 15 september till 15 mars 2026. Under tiden är det inte tillåtet att sumpa ål, vilket innebär att fångad ål inte får hållas levande i sumpburar, rapporterar Havs- och vattenmyndigheten.

Samtidigt är förbudet mot allt fritidsfiske av ål i EU:s vatten kvar, en regel som sedan länge gäller i Sverige.

Detta är inte första gången EU inför förbudsperioder för ålfiske. Under de senaste åtta åren har ministerrådet successivt begränsat fisket av ål i havet genom liknande förbud, men villkoren har ibland varierat.

Skydd för den utsatta ålen

Inför fiskesäsongen 2025 och 2026 skulle medlemsländerna kring Östersjön, Kattegatt och Skagerrak enas om exakt förbudsperioder. Då ingen gemensam överenskommelse nåddes innan april 2025, gäller nu den fasta perioden mellan mitten av september och mars.

Denna förordning syftar till att skydda ålen som är en utsatt art, och beslutet innebär ett fortsatt trängt skydd för fritidsfiskare, som sedan 2007 inte får fiska ål i svenska havsvatten.