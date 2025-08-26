Pensionen höjs för vissa – du kan vara en förlorare

Tisdagen den 26 augusti lät regeringens pensionsgrupp meddela att en gas ska införas för att boosta pensionssystemet. Vissa gläds nog åt beskedet, men andra bör snarare ses som förlorare.

Den 26 augusti kom beskedet från regeringens pensionsgrupp, med socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i spetsen, att man inför en gas i det svenska pensionssystemet.

Det innebär kort och gott att om och när det råder goda ekonomiska tider, och det finns ett överskott i inkomstpensionssystemet, så fördelas pengarna mellan pensionärerna.

Enligt beräkningar uppskattas gasen resultera i en utdelning 2027 och då med 100 kronor per månad. Över ett helt år blir det alltså 1 200 kronor mer i pension.

Pensionsgruppen med bland andra Martina Johansson (C), Anders Ygeman (S), Anna Tenje (M) äldre- och socialtjänstminister, Oscar Sjöstedt (SD), Hans Eklind (KD), Malte Tängmark Roos (MP), Ola Möller (S) och Patrik Karlson (L) håller gemensam pressträff och presenterar resultaten av pensionsgruppens överläggningar. Foto: Anders Wiklund / TT

Det finns en stor risk med gasen i pensionssystemet

Frågan om att införa en gas har länge varit omdiskuterad. Inte minst då det sedan tidigare finns en broms. Pensionsekonomen Dan Adolphson Björck redogör i en intervju med Nyheter24 att när tillgångarna för inkomstpensionen är lägre än skulderna så sänks utgående pensioner – något som tidigare inträffat 2010, 2011 och 2014.

– Det är allt annat än populärt. Men nu när förhållandet är det omvända så sker ingen utdelning av överskottet. Det kan tyckas märkligt. En haltande jämförelse går att göra till pensionsbolagen som förvaltar tjänstepensionen. Här finns det tydliga regler för vad som gäller vid utdelning av överskott, säger han.

Pensionsekonomen Dan Adolphson Björck. Foto: Pressbild/Rosie Alm

Det finns dock vissa varningsflaggor att ha koll på. Enligt Adolphson Björck behöver införandet av gasen fungera som en balansakt. Skulle gränsen sättas för lågt ökar risken att själva gasen aktiveras för ofta och att buffertfonden töms, menar han.

– Risken ökar då att bromsen träder in senare, med minskande pensioner eller lägre uppräkning. Och en gräns som sätts för högt har ingen praktisk betydelse om balanstalet inte når upp till den nivån. Förmodligen har politikerna diskuterat detta en hel del.

Då kan du vara en av förlorarna när pensionen görs om

Det svenska pensionssystemet har länge varit en omdiskuterad och het potatis. Många menar att systemet inte är anpassat för dagens ekonomiska läge och att landets äldre är de som får betala priset. Införandet av en gas menar pensionsekonomen Dan Adolphson Björck är till gagn för pensionärerna, något som nog gör många glada eftersom det finns ett överskott som kan komma att delas ut.

Annat är det för dagens ungdomar, menar han.

– För dagens unga är det mer svårbedömt. Många tänker nog att pensionen tjänar jag in själv och den är till mig och ingen annan. Och för tjänstepensionen och premiepensionen är det så. Men inkomstpensionen, som är den största delen av pensionen för de flesta, bygger på ett fördelningssystem. Inbetalda pensionsavgifter används för att betala samma års pensioner, säger han och tillägger avslutningsvis följande:

– Det föds få barn i Sverige numera. I det långa loppet krävs det nya pensionssparare för att betala inkomstpensionen åt dagens unga.

Hur det kommer att bli för framtidens pensionärer återstår dock att se.