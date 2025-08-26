Du kan ha rätt till 4 600 kronor – det krävs av dig

I Sverige finns en hel uppsjö ersättningar och bidrag man kan söka för att få hjälp med ekonomin. En ersättning kan resultera i att en rejäl slant landar på kontot – men bara i vissa fall.

Under vintern 2024 beslutade regeringen att höja en av många ersättningar. Förändringen resulterade i en höjning från dåvarande 2 500 kronor till 3 600 kronor.

Det gällde då summan man kan ha rätt till för att gå på en arbetsintervju på annan ort. Kostnaden för resan dit kan nämligen betalas av Arbetsförmedlingen, något Nyheter24 tidigare rapporterat.

Det är dock långt ifrån det enda du kan ha rätt till ersättning för.

Foto: Johan Nilsson/TT

Du kan slippa lägga ut pengar och få ersättning direkt

Skulle du exempelvis vara delaktig i ett arbetsprogram via myndigheten som är kortare än 30 dagar kan du få ersättning för dina faktiska boendekostnader, om de är på annan ort. Fördelen är även att boende kan bokas direkt via Arbetsförmedlingen – då slipper du själv lägga ut pengar för att sedan få tillbaka utlägget i efterhand.

Arbetsförmedlingen redogör på den egna hemsidan att du som arbetssökande faktiskt kan ha rätt till en betydligt större summa än de 3 600 kronorna de kan betala ut vid en intervju på annan ort.

Du kan ha rätt till 4 600 kronor per månad – det krävs

Skulle programmet vara 30 dagar eller längre, då kan ersättningen öka rejält.

”Om programmet är 30 dagar eller längre kan du få ersättning för boende med 220 kronor per dag, men högst 4 600 kronor per månad. Du ordnar då själv ditt boende”, skriver Arbetsförmedlingen på hemsidan.

För att ens vara berättigad ersättningen krävs det att: