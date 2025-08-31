Ica-chefen: "Nu höjs panten – men inte för alla"

I september 2025 höjs panten på burkar och flaskor. Men det finns en sak inte alla har koll på.

Första september 2025 höjs panten. Målet med panthöjningen är ett försök till att få folk att pallra sig iväg och panta sina burkar.

Vissa där ute kanske har ett par mörkgråa pantkassar av den större kalibern ståendes ute i garaget. Man tänker att det då är lika bra att vänta tills den nya lagen trätt in så att man kan tjäna sig en extra hacka.

Men då bör man tänka om.

Burkar och flaskor med nya pantsumman kommer finnas i butik först i september 2025 – och det är bara dessa som omfattas av den högre panten. Med andra ord tappar din gamla pant sitt värde helt.

– Vårt tips till konsumenterna är att vara uppmärksamma på pantmärket på förpackningen, då ser man tydligt vilket belopp man får tillbaka när man pantar. Det är ingen idé att spara på gamla förpackningar, de blir inte mer värda. Så det bästa är att fortsätta panta som vanligt, berättade Katarina Lundell, marknads- och kommunikationschef på Returpack/Pantamera i ett tidigare pressmeddelande.

Så en god idé är att spatsera iväg och panta redan nu.

Så, hur ser då höjningen ut?



Har du också pant liggandes hemma? Bildkälla: Jessica Gow/TT

Små PET-flaskor höjs från 1 kronor till 2 kronor.

Burkar höjs från 1 kronor till 2 kronor.

Stora PET-flaskor som är större än en liter höjs från 2 kronor till 3 kronor.

Ica-chefen om nya pant-lagen: "Äntligen"

För de som ser folks pantande på nära håll kommer det hela som en glädjande nyhet.

– Det kommer nog att ta ett tag innan det hela ger effekt. Det är ju inte så att allt får högre pant från dag ett, utan de är ju när alla lager av gamla panten är slut och det kommer nya, säger en Ica-chef som arbetar på en butik i centrala Stockholm till Nyheter24.

Vissa planerar att vänta med att panta sin gamla pant. Men det är ingen idé. Bildkälla: Jessica Gow/TT

– Men de är ju klart att det blir mer motiverande att ta sig iväg med panten istället för vanliga soptunnan, avslutar han.