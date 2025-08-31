Nyheter24
Nyheter /Teknik /Apple

iPhone kan få tillbaka klassiska funktionen

Publicerad: 31 aug. 2025, kl. 07:00
Apple iPhone.
Apple kan genomföra en stor förändring. Foto: Lise Åserud/TT & Fredrik Sandberg/TT

En stor förändring ryktas vara på gång att ske hos Apple. En klassisk funktion, som inte funnits sedan 2017, kan vara på väg tillbaka till iPhone.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Apple, Iphone, Mobiltelefon, Teknik

Dagens mobiltelefoner är vitt skilda från hur mobilerna både såg ut och fungerade för 10, 15, till och med 20 år sedan.

Funktionen spås komma tillbaka i iPhone

Apple, som tillsammans med Samsung är världens störstas mobiltillverkare, valde 2017 att genomföra en stor förändring. Då togs nämligen möjligheten att använda Touch ID bort. Detta då Face ID lanserades och blev allt populärare, vilket resulterade i att föregångaren togs bort.

Men nu kan den klassiska funktionen vara på väg tillbaka. I en publikation i Bloomberg redogörs det för att Apple verkar planera att återinföra Touch ID i nästa iPhone-generation.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Apple Touch ID kan lanseras i en vikbar iPhone

Ytterligare spekulationer och rykten gör gällande att Apple kan komma att lansera en vikbar iPhone som också skulle komma helt utan möjligheten till att använda Face ID. Då skulle Touch ID istället vara tekniken man ämnar att åter implementera i telefonen. 

En eventuell lansering av en vikbar mobil skulle i så fall ske 2026 och enligt Bloomberg är kodnamnet "V68". Prisbilden då? Omkring 2 000 dollar, motsvarande 25 000 till 30 000 kronor.

