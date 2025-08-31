iPhone kan få tillbaka klassiska funktionen

Dagens mobiltelefoner är vitt skilda från hur mobilerna både såg ut och fungerade för 10, 15, till och med 20 år sedan.
Funktionen spås komma tillbaka i iPhone
Apple, som tillsammans med Samsung är världens störstas mobiltillverkare, valde 2017 att genomföra en stor förändring. Då togs nämligen möjligheten att använda Touch ID bort. Detta då Face ID lanserades och blev allt populärare, vilket resulterade i att föregångaren togs bort.
Men nu kan den klassiska funktionen vara på väg tillbaka. I en publikation i Bloomberg redogörs det för att Apple verkar planera att återinföra Touch ID i nästa iPhone-generation.
Apple Touch ID kan lanseras i en vikbar iPhone
Ytterligare spekulationer och rykten gör gällande att Apple kan komma att lansera en vikbar iPhone som också skulle komma helt utan möjligheten till att använda Face ID. Då skulle Touch ID istället vara tekniken man ämnar att åter implementera i telefonen.
En eventuell lansering av en vikbar mobil skulle i så fall ske 2026 och enligt Bloomberg är kodnamnet "V68". Prisbilden då? Omkring 2 000 dollar, motsvarande 25 000 till 30 000 kronor.