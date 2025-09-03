Ring inte numret om du får detta sms – det är en bluff

Ytterligare en våg av bluff-sms florerar nu i Sverige.

Titt som tätt är både företag, banker och myndigheter nödgade att gå ut med information till allmänheten. Inte sällan handlar det då om att dela med sig av varningar för bluffar och bedrägerier som sprider sig.

Det är nämligen inte ovanligt att företag-, bank- eller myndighetsnamn används i sluga försök att roffa åt sig privatpersoners tillhörigheter och tillgångar.

Kvinna lurades på 15 000

Nyligen rapporterade Nyheter24 om en kvinna i Strängnäs som blev uppring av en person som påstod att hon vunnit pengar. Istället blev hon bedragen på 15 000 kronor.

Bluff-sms i resebolagets namn

Nu rapporterar även Råd & Rön om en ny bluffvåg som florerar i Sverige. I sms från vad som ser ut att komma från resebolaget TUI redogörs att en bokning är gjord i ens namn. Och vid frågor ombeds man ringa ett nummer som är specificerat i sms:et. Men i själva verket är det inte TUI utan ännu en gång bedragare som gör allt för att komma över pengar.

Har du fått sms från "TUI"? Då är det en bluff

I bokningsbekräftelsen står det även att en faktura skickas om 14 dagar. Tanken är att det ska få offren att vilja ringa upp numret – men då ges bedragaren chansen att påbörja sitt bedrägeri.

”Nils! Din bokning xxxx är nu klar och bekräftad. Faktura skickas inom 14 dagar. För frågor: 02013XXX. Öppet alla dagar mellan 9-23. Hälsningar, TUI”, står det i ett sms som Råd & Rön tagit del av – men som alltså är en bluff.