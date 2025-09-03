5 saker äldre behöver för att må bra – enligt ny studie

En ny studie avslöjar vad pensionärer behöver för att må bra psykiskt, och vilka grupper som mår sämst. Här är fem saker som kan göra skillnad.

Att åldras kan innebära förändringar, både i kropp och livet i allmänhet. För äldre personer är psykiskt välbefinnande lika viktigt som fysiskt, men vad som krävs för att må bra ser annorlunda ut än för yngre.

5 saker äldre behöver för att må bättre

Trots att de flesta pensionärer mår bra psykiskt, visar en ny studie från Folkhälsomyndigheten att det finns vissa skillnader mellan grupper och att samhället kan göra mer.

Här är fem saker som äldre personer behöver för att må bättre.

1. Tillgång till fler och bättre mötesplatser

Möjligheten att kunna träffa en vän eller familjemedlem på en snabb träff är högt efterfrågat. Många äldre behöver platser där de kan delta i aktiviteter, träffas och känna den där gemenskapen.

Att ha tillgång till trygga och tillgängliga platser minskar risken för isolering och ensamhet.

2. Mer digital kunskap

När världen blir mer digital kan det vara svårt för vissa pensionärer att hinna med. Därför är det viktigt att få stöd att använda mer digitala verktyg. Samtidigt motverka åldersdiskriminering, något som kan begränsa äldres möjligheter att vara delaktiga.

3. Mer kunskap om psykisk ohälsa hos äldre

Både närstående och yrkesverksamma behöver bättre kunskap om äldre personers psykiska hälsa för att kunna erbjuda rätt stöd. En ökad förståelse kan hjälpa till att upptäcka om det är något som avviker hos en person i tid.

4. Hjälp och anpassade hem

Att ha tillgång till anpassade boenden och service som är lättillgänglig är avgörande för att äldre ska kunna leva självständigt och känna trygghet. Det inkluderar också möjligheter till utevistelse och kontakt med natur, som är viktigt för välmåendet.

5. Rätt stöd och tydlig information

För att äldre personer ska kunna få hjälp när de behöver det krävs att stödet är lättillgängligt och att information om hur man når vården är tydlig. Detta bidrar till att förebygga och behandla psykisk ohälsa på ett bättre sätt.

"Måste vara uppmärksamma"

Studien visar att majoriteten av äldre personer har ett gott psykiskt välbefinnande, men att det finns skillnader som behöver kollas närmare på.

Kvinnor, personer med långvarig sjukdom, utlandsfödda och ekonomiskt utsatta grupper är de som ofta mår sämre psykiskt.

Som utredaren vid Folkhälsomyndigheten Hrafnhildur Gunnarsdottir förklarar: