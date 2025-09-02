Nyheter24
Kvinna blåst på 15 000 – nu behöver polisen din hjälp

Publicerad: 2 sep. 2025, kl. 21:30
Kvinna med mobiltelefon och polisbil.
"Lägg på luren direkt". Foto: Gorm Kallestad/TT & Johan Nilsson/TT

Polisen går nu ut med en skarp varning efter att en kvinna lurades på 15 000 kronor genom ett telefonsamtal.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Telefonbedrägerier är ett växande problem som drabbar människor i alla åldrar. I dag räcker det med ett kort samtal för att bli lurad på stora summor, utan att ens lämna sitt hem. 

Polisen får dagligen in rapporter om misstänkta samtal där uppringare påstår sig vara någon annan. Syftet kvarstår: att vilseleda dig i en pressad situation – och få dig att lämna ifrån dig pengar eller känslig information.

Kvinna blev blåst på 15 000 kronor

Under tisdagen den 2 september mottog polisen en anmälan om ett bedrägeri i Strängnäs där en kvinna blivit lurad på omkring 15 000 kronor, skriver polisen

Gärningspersonen ringde upp kvinnan och hävdade att hon hade vunnit pengar, och utgav sig vara från välkänd organisation. 

Genom att låta trovärdig lyckades bedragaren att lura till sig pengarna.

Polisen varnar nu allmänheten för den här typen av samtal och uppmanar alla att vara extra vaksamma. 

Så skyddar du dig mot telefonbedragare

Polisen understryker vikten av att aldrig ge ut personliga uppgifter eller bankinformation via telefon. 

"Bedragare som dessa kan också försöka stressa dig genom att säga att du är på väg att förlora pengar för att du lättare ska lyda deras uppmaningar. Med tanke på att de här personerna har ett helt arsenal av tillvägagångssätt när det kommer till telefonbedrägerier är det lätt att luras av deras knep", skriver polisen och tillägger:

"Tänk kritiskt och var allmänt misstänksam. Kom ihåg att du alltid kan lägga på luren. Du behöver inte vara artig mot en bedragare".

Om du själv har blivit utsatt för telefonbedrägeri ska du omedelbart kontakta polisen.

Kvinna blåst på 15 000 – nu behöver polisen din hjälp

Senaste nytt
