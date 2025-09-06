Klockföretaget omsatte 50 miljoner – har begärts i konkurs

Det hajpade klockföretaget IFL Watches har försatts i konkurs.

E-handelsföretaget IFL Watches har gjort sig kända för sina specialdesignade klockor, där urtavlorna handmålas efter beställning.

Det snabbt växande företaget omsatte 51 miljoner kronor 2023, enligt det senaste bokslutet, och gick med miljonvinst flera år i rad innan dess.

På Instagram följs IFL Watches av över 70 000 personer..

IFL Watches begärs i konkurs

Nu har IFL Watches begärts i konkurs, vilket Dagens Handel tidigare skrivit om.

Den 26 september skickade Skatteverket in en ansökan om konkurs till Solna tingsrätt, eftersom bolaget har en skuld till staten på sammanlagt 2 648 925 kronor.

I konkursansökan går det att läsa: "Kronofogden avslutade en utredning om gäldenärens tillgångar och möjligheter att betala skulderna genom en utredningsrapport den 2 juni 2025. Av denna framgår att gäldenären saknade tillgångar för full betalning av utmätningsfodran."

Ingen verksamhet i Sverige

På företagets hemsida uppges en adress i Dubai som hemvist. Men i den senaste årsredovisning, som gjordes för två år sedan, var IFL Watches registrerat i Bromma.