Nya körkortsregler i Sverige – börjar gälla 2026

Från och med 2026 träder nya regler i kraft som påverkar möjligheten att byta ut ett utländskt körkort mot ett svenskt. Hur påverkas du?

Snart träder nya regler i kraft som kommer göra det svårare att ta körkort för vissa. Vad gäller och hur påverkas du?

Därför införs nya körkortsregler

Bakgrunden till de nya reglerna är regeringens vilja att stärka trafiksäkerheten och motverka missbruk av dagens regelverk.

I takt med att fler uppmärksammade fall av fusk kopplat till utländska körkort kommit i dagen, har behovet av förändring blivit tydligt. Det handlar bland annat om personer som på ett medvetet sätt kringgår Sveriges krav för körkort, genom att gå via andra länder inom EU eller EES.

Regeringens förslag, som nu lagts fram som en lagrådremiss, syftar till att sätta stopp för så kallad körkortsturism, som bland annat Transportstyrelsen och medier lyft fram som ett växande problem.

Nya regler för körkort – börjar gälla 2026

Regeringen har beslutat att införa nya regler från den 1 maj 2026 för att motverka körkortsturism. Det rör sig om ett förfarande där personer som inte har rätt att byta ut sitt körkort från ett så kallat tredjeland (länder utanför EU/ESS) enligt svensk lag, istället byter det i ett annat EES-land där reglerna är snällare.

Efter att de har tagit körkort kan de byta EES-körkortet till ett svenskt, vilket skapar en "genväg" förbi Sveriges krav.

– Fusk och brottslighet kopplat till körkort som utfärdats utomlands har uppmärksammats av både Transportstyrelsen och i media. Med de åtgärder som regeringen nu föreslår kan Sverige neka utbyte av fler utländska körkort än i dag, säger Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister och tillägger:

– Det är viktigt inte minst för att säkerställa att förare med svenska körkort har de kunskaper som krävs i trafiken, i ett pressmeddelande från Regeringen.

Då får du byta körkortet till ett svenskt

För att motverka att personer kringgår det svenska regelverket, föreslår regeringen att utbyte av EES-körkort som tidigare varit tredjelandskörkort endast ska vara möjligt, alltså att man får byta till svenskt körkort, av tre specifika fall:

Körkortshavaren har haft EES-körkortet i minst fem år innan hen bosatte sig permanent i Sverige.

Det ursprungliga tredjelandskörkortet gjordes i Storbritannien, Färöarna, Japan eller Schweiz.

Det EES-körkortet omfattar en körkortsbehörighet som kräver ett godkänt förarprov i ett EES-land.

Hur påverkas svenskar?

Främst så påverkas personer som försöker ta ett körkort från ett land utanför EU/EES och sedan byta till ett svenskt.

Även svenskar som tagit körkort i andra länder, som kanske har bott eller studerat där under en period, kan nekas körkort i Sverige om inte särskilda krav uppfylls. Då krävs det att man har haft körkortet i minst fem år eller att man har tagit i till exempel Japan eller Schweiz.

För de svenskar som tagit sitt körkort i Sverige eller inom EU/EES påverkas ingenting, men förhoppningsvis kan detta bidra till en större säkerhet på svenska vägar.

Reglerna är tydliga: för den som vill åka till ett land utanför EU eller EES och ta körkort, för att sedan byta till svenskt, kommer inte längre ha den möjligheten – om man inte uppfyller rätt krav.