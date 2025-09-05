Totalt kaos i Efterlyst – tittarna rasar: "Vilken flopp"

På torsdagen hade Efterlyst säsongspremiär, men det blev en misslyckad sådan. Programmet sakande ljud under lång tid, vilket fick tittarna att surna till.

Efterlyst är tillbaka med sin 65:e säsong, och första programmet sändes på torsdagskvällen.

En mycket glad Hasse Aro anlände till studion, efter att ha tagit emot Kristallens hederspris strax innan sändningen drog igång.

MISSA INTE: 52 744 svenskar måste skicka viktigt intyg till myndigheten



Ljudlöst Efterlyst störde TV3:s tittare

Annons

Premiären blev däremot inte som tänkt. TV3 hade stora problem med ljudet, vilket irriterade tittarna. Enligt kommentarer på Facebook pågick störningarna i en timme.

"Hur kan ni ens fortsätta programmet utan ljud? Men reklamen fixade ni ljudet till. Pinsamt!"



"Ja o vilken flopp det blev med programmet hade ljudteknikern gått på fest"



"Synd att ljudet inte var på plats i kväll"



"Fixa ljudet! Halva tiden har ju gått snart utan ljud dessutom.. trodde det var fel på min tv först!"

Annons

"Ja det där var ju inget att titta på utan ljud. Dåligt! Undrar om ljudet funkar om man tittar sen i efterskott"

"Halv timme utan ljud, fy fan"

"Har inget ljud, tröttnat och kollar på ett annat program istället..suck.."

TV3:s svar till tittarna

Under programmets gång gick Viaplay ut med information till tittarna:

"PÅGÅENDE LJUDSTÖRNINGAR: Vissa TV3-tittare upplever just nu problem med ljudet. Vi beklagar detta och jobbar på problemet. Följ gärna livesändningen på Viaplay."

