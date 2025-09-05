Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Efterlyst

Totalt kaos i Efterlyst – tittarna rasar: "Vilken flopp"

Publicerad: 5 sep. 2025, kl. 09:58
En sprängd port och en bild på programledaren Hasse Aro.
Hasse Aro hördes inte i säsongspremiären av Efterlyst. Foto: Skärmavbild: TV3/Viaplay

På torsdagen hade Efterlyst säsongspremiär, men det blev en misslyckad sådan. Programmet sakande ljud under lång tid, vilket fick tittarna att surna till.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Efterlyst, Hasse Aro

Efterlyst är tillbaka med sin 65:e säsong, och första programmet sändes på torsdagskvällen. 

En mycket glad Hasse Aro anlände till studion, efter att ha tagit emot Kristallens hederspris strax innan sändningen drog igång.

MISSA INTE: 52 744 svenskar måste skicka viktigt intyg till myndigheten

Ljudlöst Efterlyst störde TV3:s tittare 

Annons

Premiären blev däremot inte som tänkt. TV3 hade stora problem med ljudet, vilket irriterade tittarna. Enligt kommentarer på Facebook pågick störningarna i en timme. 

"Hur kan ni ens fortsätta programmet utan ljud? Men reklamen fixade ni ljudet till. Pinsamt!"

"Ja o vilken flopp det blev med programmet hade ljudteknikern gått på fest"

"Synd att ljudet inte var på plats i kväll"

"Fixa ljudet! Halva tiden har ju gått snart utan ljud dessutom.. trodde det var fel på min tv först!"

Annons

"Ja det där var ju inget att titta på utan ljud. Dåligt! Undrar om ljudet funkar om man tittar sen i efterskott"

"Halv timme utan ljud, fy fan"

"Har inget ljud, tröttnat och kollar på ett annat program istället..suck.."

LÄS MER: Skarpa uppmaningen till föräldrar: Lås in era mediciner

TV3:s svar till tittarna

Under programmets gång gick Viaplay ut med information till tittarna: 

"PÅGÅENDE LJUDSTÖRNINGAR: Vissa TV3-tittare upplever just nu problem med ljudet. Vi beklagar detta och jobbar på problemet. Följ gärna livesändningen på Viaplay."

LÄS MER: Per Skoglund chockar programledarna i Nyhetsmorgon

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
13:02
Nyheter
/ Inrikes

Hultqvist efter friande domen: Se över lagen

Idag
11:29
Nyheter
/ Inrikes

Nya körkortsregler i Sverige – börjar gälla 2026

Idag
11:24
Nyheter
/ Inrikes

Får åtta år för 351 kilo amfetamin

Idag
11:02
Nyheter
/ Inrikes

Henrik Landerholm frias – glömde hemliga dokument

Idag
10:52
Nyheter
/ Inrikes

Bildt ställer upp i kyrkovalet – på sista plats

Idag
10:30
Sport

Skidstjärnan Edvin Anger är singel – har gjort slut med Emma

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons